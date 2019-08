L’intervista al presidente del Censis Giuseppe De Rita sulla situazione politico-sociale dell’Italia

Il presidente del Censis Giuseppe De Rita interviene sulla situazione politica e sociale del nostro Paese in un’intervista a Repubblica del 31 luglio e dalle sue parole emerge un quadro sconfortante sulle condizioni in cui versa l’Italia: “Siamo nel buio di una lunga notte che consuma i nervi. Senza un governo senza un’idea e senza una linea politica. Dalla crisi si uscirà per sfinimento” dichiara.

Giuseppe De Rita è uno dei fondatori del Censis (Centro Studi Investimenti Sociali), l’istituto di ricerca che da oltre cinquant’anni fotografa l’Italia attraverso report annuali con dati relativi al lavoro, alla sanità, alla scuola e a molti altri temi legati alla società.

• Leggi anche: Siamo un Paese ignorante. E non ce ne vergogniamo, anzi ce ne vantiamo pure

Secondo lo studioso il popolo italiano non ha più il “fuoco vitale” necessario ad uscire dallo stallo politico-economico: “Manca la spinta dal basso a camminare e crescere, la fiamma imprenditoriale e la fiamma dell’innovazione tecnologica c’è un esaurimento della spinta vitale che in passato ha fatto rinascere il paese dalle macerie della guerra e poi ha innescato il boom economico”.

La cosa che più lo preoccupa non sono le variazioni percentuali del Pil, ma piuttosto la mancanza di “coscienza” del nostro paese, che a suo giudizio ha ormai dimenticato la propria cultura: “Un paese a cui sono stati tolti momenti di autocoscienza collettiva non è capace di reagire, perché non sente dentro di sé la voglia di fare o la vergogna. (…) Gli italiani devono tornare a sapere di se stessi”.

De Rita sente affievolirsi la “sacra fiamma” della cultura, l’unica che potrebbe riaccendere la speranza di una ripresa del fermento economico italiano. Non c’è più il desiderio di intraprendere e di innovare perché manca quell'”amor di patria” che dovrebbe spingere a creare ricchezza per il proprio paese: “Siamo invece diventati un popolo di affittacamere, animato dalla visione del rentier. Non mi sembra un passo in avanti”, afferma riferendosi al fenomeno degli airbnb”.

Il commento del presidente del Censis su Salvini e sui Cinque Stelle

Per questa ragione a preoccuparlo non è Salvini. La sua credibilità internazionale sarebbe stata ridimensionata dallo scandalo sui fondi Russi: “La leadership si conquista su piano internazionale, mentre Salvini resta un italiano verace che mangia la Nutella o sta nudo sulla spiaggia”.

Sono invece i politici del movimento Cinque Stelle a inquietarlo, perché avrebbero distrutto la “base culturale” da cui nascono le vere trasformazioni: “Mi preoccupa la cultura da crociata dei Cinque Stelle che è riuscita a orientare spezzoni dell’opinione pubblica. L’ossessione dell’uno vale uno. L’eccitazione giustizialista. A inquietare è la totale assenza di cultura politica”.

“Vi spiego perché un giovane su 3 non sa l’italiano”: Francesco Sabatini (Accademia della Crusca) commenta i risultati del test Invalsi