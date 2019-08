Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in spiaggia: il dettaglio nella foto fa indignare i fan

Cecilia Rodriguez fa arrabbiare i suon fan su Instagram per una foto in spiaggia con il fidanzato Ignazio Moser: a scatenare l’indignazione è la sigaretta in mano alla showgirl. I due stanno trascorrendo qualche giorno di relax in Spagna, a Ibiza, e in più di un’occasione hanno documentato i momenti di vacanza sui social.

L’ultimo post della bellissima showgirl argentina risale al 31 luglio. Cecilia Rodriguez ha pubblicato due foto in cui mostra il suo fisico mozzafiato in riva al mare, in compagnia di Ignazio. In entrambe le foto, però, i followers notano qualcosa di sgradito: una sigaretta.

A non piacere a tanti non è il fatto che la showgirl fumi (d’altronde chi la conosce sa bene che la piccola di casa Rodriguez ha questo vizio), quanto piuttosto il fatto che Cecilia stia fumando in acqua e che non si sa che fine abbia fatto fare al mozzicone di sigaretta.

Ma non solo: in tanti rimproverano la showgirl di dare così il cattivo esempio. E così sotto alla foto, ai commenti in cui si leggono i complimenti per la coppia si mischiano quelli in cui gli utenti criticano Cecilia Rodriguez. “Poi il mozzicone in acqua”, scrive qualcuno. “Non si può fare in acqua… in Spagna sì?”, aggiunge qualcun altro.

“Sei così poco fine che fumi e pure in mare”, si legge in un altro commento; e ancora: Spero tu non abbia ciccato la sigaretta né in mare né sulla spiaggia…”, “Oh vita, ma in mano hai la morte”, sottolinea qualcun altro facendo riferimento alla didascalia che accompagna la foto, in cui Cecilia scrive “Oh vita”.

La maggior parte dei commenti, però, sono di quei fan che nelle due foto leggono solo l’amore straordinario che lega Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

