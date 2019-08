Belen colpisce ancora: stavolta è la foto del suo sedere a catalizzare l’attenzione di tanti, tantissimi su Instagram.

La showgirl argentina ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto decisamente hot e è riuscita in una manciata di ore a guadagnarsi oltre 500mila like. Non da tutti, decisamente. Non è di certo la prima volta che il fondoschiena della bellissima argentina finisce sui social e “impressiona” tanti, ma in questo caso lo scatto ha superato tutti i record precedenti.

Belen ha scattato la foto in vacanza: la showgirl argentina si gode i giorni caldi di questa estate 2019 a Ibiza, insieme al suo ormai inseparabile ritrovato marito Stefano De Martino e il figlio Santiago.

L’argentina tiene costantemente aggiornati i suoi followers sulla sua vita. Sul suo account la showgirl si diverte a pubblicare diversi post al giorno in cui si mostra con il figlio, con l’ex ballerino di Amici o da sola: Belen passa da momenti di estremo romanticismo, in cui regala ai fan della coppia scatti rubati in compagnia dell’amore della sua vita, a momenti in cui mostra il lato più sensuale della sua personalità.

Come nel caso del suo perfetto lato B, che la showgirl ha pensato bene di mostrare ai suoi quasi nove milioni di followers, per la gioia di moltissimi, a quanto pare. “Y bueno” scrive Belen Rodriguez accanto alla foto in cui compare in uno strizzatissimo costume maculato, un capello di paglia in testa e nient’altro.

La showgirl argentina stuzzica così la fantasia di tanti, mentre molti si accontentano invece di quello che lei lascia vedere: un sedere perfetto e perfettamente abbronzato. Sotto al post si moltiplicano, ovviamente, decine e decine di commenti di chi apprezza decisamente lo sforzo di Belen.

“E Giotto muto!”, scrive qualcuno. In tanti si complimentano con la showgirl, ma molte sono donne che ironicamente commentano sulla loro autostima andata in frantumi: “Ciao autostima 😂👋 qui c è la perfezione … la queen Belen”. E ancora: “E quando credi di aver acquisito un po’ di autostima, arriva lei”; “Quando ti guardi allo specchio e ti trovi carina ma poi apri Instagram e appare Belen”.

Belen nuda a letto: gli scatti a Ibiza fanno il giro del web | FOTO