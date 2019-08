Bad moms Mamme molto cattive: la trama del film stasera 1 agosto 2019 su Canale 5 | Storia | Di cosa parla

Bad moms Mamme molto cattive è il film stasera in onda in prima serata su Canale 5, a partire dalle 21.25. Una commedia americana molto divertente, con una trama fresca e avvincente, che farà divertire tutta la famiglia.

Diretto da Jon Lucas e Scott Moore, il film del 2016 vede nel cast attori molto amati e conosciuti dal pubblico, come Mila Kunis, Kathrryn Hahn, Kristen Bell. Ma qual è la trama del film Bad Moms Mamme molto cattive, stasera 1 agosto 2019 in tv su Canale 5? Ecco di cosa parla e tutti i dettagli.

Tutto quello che c’è da sapere su Bad moms Mamme molto cattive

Bad moms Mamme molto cattive trama, di cosa parla il film

Protagonista della storia è Amy, mamma di due figli, Jane e Dylan. La donna lavora come agente in una compagnia di caffè: un lavoro molto impegnativo e che le porta via molto tempo e forze, tuttavia non trascura mai i due bambini.

Amy d’altronde non può fare molto affidamento sul marito, che trascorre gran parte della giornata buttato sul divano. Nel corso del film Bad moms mamme molto cattive scopriremo inoltre che l’uomo tradisce spesso la moglie con una ragazza conosciuta in chat.

Il cast completo del film Bad moms

Amy Mitchell (Mila Kunis), sempre più stressata anche perché deve fare i conti con il proprio capo che considera un idiota, è sull’orlo di una crisi di nervi. L’altra mamma protagonista del film oggi su Canale 5 è Kiki (Kristen Bell), che ne combina sempre una e anche lei è sul punto di crollare.

Infine tra le Bad moms troviamo Carla (Kathryn Hahn), donna molto disinibita che invita le due amiche a godersi di più la vita e a divertirsi.

Visto lo stress accumulato, le tre donne decidono che è il momento finalmente di pensare di più a sé stesse, e non solo ai figli e al lavoro. Iniziano così a diventare delle vere e proprie cattive, almeno all’apparenza, cambiando stile di vita.

Le tre Bad moms si dedicano così allo shopping, al divertimento e alla pazza gioia, ma dovranno fare i conti con la regina dell’Associazione insegnanti-genitori (Christina Applegate) e con alcune mamme perfettine, come Vicky (Annie Mumolo) e Stacy (Jada Pinkett Smith).

Il film Bad moms Mamme molto cattive ha avuto un grande successo di pubblico, e per questo nel 2017 è stato realizzato un sequel, Bad Moms 2, diretto sempre da Jon Lucas e Scott Moore.

Appuntamento dunque stasera 1 agosto 2019 su Canale 5 con il film Bad Moms Mamme molto cattive.

Bad moms Mamme molto cattive, il trailer

Di seguito, il trailer ufficiale in italiano del film in onda stasera su Canale 5: