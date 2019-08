Bad moms Mamme molto cattive: trama, cast e streaming del film di stasera su Canale 5

Risate assicurate, situazioni scandalose, battute al limite del politicamente corretto: c’è questo e molto altro in Bad moms Mamme molto cattive, commedia americana in onda stasera – giovedì 1 agosto 2019 – su Canale 5 in prima serata.

Mediaset continua nel suo intento di arricchire il suo palinsesto estivo di grandi film e per oggi inserisce in programmazione un irriverente commedia del 2016 scritta e diretta da Jon Lucas e Scott Moore (per capirci, gli autori della saga “Una notte dal leoni”).

Come si evince dal titolo stesso, si tratta di un film tutto al femminile, con un cast arricchito dalla presenza di grandi attrici come Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Jada Pinkett Smith, Christina Applegate e Annie Mumolo.

Del film nel 2017 è uscito anche un sequel, Bad Moms 2, diretto sempre da Jon Lucas e Scott Moore. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul primo capitolo della saga: dalla trama al cast, passando per il trailer e le informazioni su come vederlo anche in streaming.

Bad moms Mamme molto cattive, la trama del film

Il film racconta la storia di tre mamme che, stufe dei soprusi e delle mancanze di rispetto nei loro confronti sia a lavoro che in famiglia, decidono di ribellarsi e cambiare totalmente la loro vita.

Amy Mitchell (Mila Kunis) è una donna che ha sempre messo al primo posto la famiglia: ha un marito bambinone, un capo che considera un vero idiota ed è vicina a una crisi di nervi. Kiki (Kristen Bell) è invece una mamma un po’ disastrosa ed è sul punto di avere un crollo psicologico. Carla (Kathryn Hahn), infine, è una donna molto disinibita che decide di aiutare le due amiche a divertirsi un po’ di più.

Basta più essere super lavoratrici e allo stesso tempo protettive con i figli, ordinate per la casa e indaffarate in ogni momento della giornata, senza pensare mai a loro stesse. Da adesso, decidono le tre, si cambia registro. Da buone, le tre diventano delle vere cattive (ma solo sulla carta) e cercano di avere la loro personale riscossa.

Iniziano così ad abbandonarsi al divertimento, allo shopping e alla gioia. Ma avranno molti scontri con la regina dell’Associazione insegnanti-genitori (Christina Applegate) e con alcune mamme perfettine, come Vicky (Annie Mumolo) e Stacy (Jada Pinkett Smith).

Tra loro sarà guerra aperta, in un turbine di situazioni tragicomiche e al limite del possibile.

Bad moms Mamme molto cattive, il cast completo

Come già anticipato, il cast del film di stasera è di altissimo livello, con molti volti noti del cinema americano. Le protagoniste assolute sono Mila Kunis, Kristen Bell e Kathryn Hahn, ma sono molti altri gli attori di livello scritturati per la pellicola.

Ecco il cast completo di Bad moms:

Mila Kunis – Amy Mitchell

Kristen Bell – Kiki

Kathryn Hahn – Carla Dunkler

Christina Applegate – Gwendolyn James

Jay Hernandez – Jessie Harkness

Annie Mumolo – Vicky Latrobe

Jada Pinkett Smith – Stacy

Emjay Anthony – Dylan Mitchell

Oona Laurence – Jane Mitchell

David Walton – Mike Mitchell

Ann Mahoney – Madre di Mousy

Lilly Singh – Cathy

Kesha

Bad moms Mamme molto cattive, il trailer

Di seguito, il trailer ufficiale in italiano del film in onda stasera su Canale 5:

Bad moms Mamme molto cattive, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film? Bad moms – Mamme molto cattive va in onda questa sera, giovedì 1 agosto 2019, su Canale 5. Per vederlo, dunque, vi basta sintonizzarvi sul quinto canale del vostro digitale terrestre (o sul 505 per la versione in HD), oppure sul 105 del decoder di Sky.

La commedia, però, è disponibile anche in streaming. Se volete vederla su pc, smartphone e tablet, a partire dalle 21.20 di stasera andate su Mediaset Play, la piattaforma streaming del Biscione. Per accedere vi basta registrarvi con una mail o un social network e poi, completamente gratis, potete vedere il film in live streaming in contemporanea alla sua messa in onda in tv.

Da domani, inoltre, sempre su Mediaset Play Bad moms sarà disponibile anche on demand, per vederlo ogni volta che volete.

