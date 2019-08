Bad Moms mamme molto cattive, il cast completo del film stasera 1 agosto su Canale 5 | Attori

Un cast d’eccezione per il film Bad Moms Mamme molto cattive, divertente commedia del 2016 che è già diventato un vero e proprio cult. La pellicola va in onda stasera 1 agosto 2019 dalle 21.25 su Canale 5. Diretto da Jon Lucas e Scott Moore, Bad Moms vanta nel cast attori molto famosi come Mila Kunis, Kathryn Hahn e Kristen Bell. Una commedia per tutta la famiglia adatta per queste calde sere d’estate.

Tutto quello che c’è da sapere su Bad moms Mamme molto cattive

Protagoniste del film sono tre donne stanche della loro vita ormai monotona e particolarmente stressate per i ritmi che devono sostenere, tra lavoro e vita privata. Amy (Mila Kunis) è mamma di due figli, Jane e Dylan, e lavora come agente in una compagnia di caffè, anche se non sopporta il suo capo, che reputa un imbecille.

Tra le Bad Moms anche Kiki (Kristen Bell), una combina guai piuttosto disastrosa, anche lei sul punto di crollare psicologicamente. Un’altra Bad mom è Carla (Kathryn Hahn), che ha un carattere molto diverso, più spensierato e disinibito.

Sarà lei a convincere le due amiche a cambiare stile di vita, iniziando a divertirsi, godersi la vita e pensare meno alle incombenze di tutti i giorni. Ecco che così le tre protagoniste del film diventano mamme molto cattive, anche se in realtà si tratta più di apparenza che di altro.

La trama completa del film Bad moms

Ma qual è il cast completo di Bad Moms? Quali sono gli attori e i personaggi che interpretano? Di seguito, l’elenco.

Bad moms Mamme molto cattive cast: l’elenco di attori e personaggi

Tanti gli attori e soprattutto le attrici tra le più popolari che prendono parte a questa divertente commedia americana del 2016. Visto il successo che ha avuto il film, l’anno successivo è stato realizzato un sequel, Bad Moms 2.

Ecco il cast completo del primo episodio della saga Bad Moms:

Mila Kunis – Amy Mitchell

Kristen Bell – Kiki

Kathryn Hahn – Carla Dunkler

Christina Applegate – Gwendolyn James

Jay Hernandez – Jessie Harkness

Annie Mumolo – Vicky Latrobe

Jada Pinkett Smith – Stacy

Emjay Anthony – Dylan Mitchell

Oona Laurence – Jane Mitchell

David Walton – Mike Mitchell

Ann Mahoney – Madre di Mousy

Lilly Singh – Cathy

Kesha

Appuntamento dunque stasera 1 agosto 2019 su Canale 5 con il film Bad Moms Mamme molto cattive.

Bad moms Mamme molto cattive, il trailer

Di seguito, il trailer ufficiale in italiano del film in onda stasera su Canale 5: