Antonella Clerici è “guerra aperta” con la Rai: rifiuta la conduzione di Miss Italia

Antonella Clerici in guerra con la Rai

Miss Italia? No, grazie. Antonella Clerici, storico volto Rai, rifiuta la conduzione della gara di bellezza (per anni condotta in Rai dal compianto Fabrizio Frizzi, al quale lei era molto legata). “Non faccio da tappabuchi”, racconta la conduttrice.

Ma cosa bolle in pentola per lei, che è stata la prima a portare i fornelli in tv con La prova del cuoco?

Il no di Antonellina alla Rai apre nuovi scenari. Polverosi. Visto che i beninformati parlano di un tira e molla con la tv di stato che l’ha esclusa dai palinsesti. La Clerici è sotto contratto, ma non le è stato affidato alcun programma (dopo l’esperienza di Portobello lo scorso anno).

Antonella Clerici, però, da circa un mese sarebbe stata contattata da Salerno, braccio destro di Urbano Cairo, patron di La7. Per lei ci sarebbe in ballo un nuovo format su La7 (un mix tra intrattenimento e informazione), ma la Clerici starebbe prendendo tempo. Secondo le ultime indiscrezioni vorrebbe attendere le prossime mosse della Rai.

Intanto, è guerra aperta con l’azienda di stato? Chissà. Al Corriere della Sera ha detto: “C’è un contratto in corso e dovrebbe valere anche quello che uno ha fatto per l’azienda. Sono sempre stata un soldato per la Rai, ho sempre detto di sì, non mi sono mai tirata indietro, anche quando dopo il Sanremo del 2010 potevo permettermi di puntare i piedi: ma non fa parte del mio carattere e non l’ho mai fatto.Ho capito che vengo vista come una che deve essere messa da qualche parte, non come un cavallo su cui puntare”.