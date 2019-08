Tre aerei militari in volo nel cielo di Milano: ecco cosa è successo

Tre aerei militari in volo su Milano: cosa è successo

Tre aerei militari in volo sulla città: è accaduto oggi, primo agosto 2019, a Milano destando la curiosità di migliaia di persone. In tanti con lo sguardo rivolto verso l’alto si sono chiesti cosa stesse succedendo. Ecco la spiegazione.

Gli aerei militari erano due Eurofighter e un C-130:i due caccia tornando scortavano il cargo militare. I tre velivoli che hanno sorvolato Milano sono stati immortalati con i telefoni cellulari da molto e le immagini e i video hanno prontamente fatto il giro della rete. Di Eurofighter e C-130 sono state effettuate riprese video e scattate fotografie. Ci sono state anche diverse chiamate alle forze dell’ordine e all’Enac, l’Ente per l’aviazione civile.

Qualcuno ha temuto di trattare di qualcosa di preoccupanti, come un decollo immediato per intercettare un aereo: proprio come era successo a marzo dello scorso anno per un Boeing dell’Air France, che aveva perso il segnale radio.

Aerei militari in volo su Milano: la spiegazione

Ma non c’era bisogno di sollevare allarme. Come spiegato da Milano Today, il volo degli aerei era legato ad un’esercitazione dell’Aeronautica militare. La forza armata ha approfittato della chiusura per tre mesi dello spazio aereo di Linate per il rifacimento della pista e l’ammodernamento dello scalo. I due caccia sono di stanza a Ghedi, Brescia.

L’Aeronautica militare ha fatto sapere che l’attività tecnico-addestrativa è avvenuta nel rispetto delle regole che normano il sorvolo sulle città e le autorità civili locali erano state avvertite del passaggio dei velivoli. I caccia sono rimasti in volo nel cielo di Milano per circa 30 minuti, a metà mattinata, precisamente tra le ore 10.30 e le 11.00.

Il caccia Eurofighter Typhoon è un velivolo multiruolo di quarta generazione con ruolo primario di caccia intercettore e da superiorità aerea. Il Lockheed C-130 Hercules è invece un aereo da trasporto tattico utilizzato perlopiù per il trasporto o l’aviolancio di truppe e materiali, utilizzato da una cinquantina di aeronautiche militari.