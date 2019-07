Roma, ragazzo morto precipitando dal quinto piano in via Torino

Tragedia in centro a Roma, all’Esquilino: un ragazzo è morto dopo essere precipitato dal quinto piano di un palazzo in via Torino. È accaduto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 31 luglio 2019. La dinamica è ancora tutta da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trevi – Castro Pretorio – Appio, la polizia locale e i sanitari del 118.

A dare l’allarme sono stati i passanti, che, intorno alle ore 11, hanno sentito le urla di una donna, madre del giovane.

La persona deceduta è un ragazzo di 23 anni di cui si conoscono ancora le generalità. Sono prontamente iniziati da parte della Polizia di Stato gli accertamenti per risalire alla dinamica. Non è esclusa nessuna ipotesi: né quella del gesto volontario né quella dell’incidente.

Via Torino si trova non lontano dalla stazione Termini. Nel tratto interessato è stata interdetta la circolazione dei veicoli. Il corpo del giovane è stato coperto con un lenzuolo bianco in attesa di medico legale e magistrato di turno per i rilievi utili per ricostruire l’accaduto.