UN LIBRO DI CORSA – “Il danno”

Ultimamente ero a corto di libri, per evitare di comprarli, ho chiesto a mia sorella di poterne leggere alcuni dei suoi. Tra i tanti ho scelto “Il danno” di Josephine Hart.

Stephen Fleming ha 50 anni, una moglie Ingrid e due figli: Martyn e Sally.

I giorni passano e sono sempre uguali. La sua vita si più definire piatta e noiosa, ma l’arrivo di Anna, la fidanzata del figlio Martyn, sconvolge la sua esistenza.

Adesso si arriva al fulcro del libro. Stephen comincia a nutrire un’ossessione per Anna che lo portano a comportarsi in modi che non si sarebbe mai aspettato.

“Il danno” è un libro angosciante, ma che non riesci a smettere di leggere perché vuoi e devi capire fino a dove si può spingere la “follia” dell’uomo.

Con questo libro Josephine Hart ti mette di fronte alla realtà che non vorresti conoscere.

Ogni essere umano è un’incognita e non sai mai come può reagire.