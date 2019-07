Traffico autostrade: le previsioni per agosto 2019. Bollino rosso o nero?

Siamo in piena estate e in tantissimi nelle prossime ore si metteranno in macchina per raggiungere le mete vacanziere: esodi di massa che portano inevitabilmente al traffico sulle nostre autostrade. Come evitarlo? Quali sono le previsioni del traffico? Bollino rosso o nero? Di seguito tutte le info nel dettaglio:

Secondo quanto riferito dalla Polizia di Stato, al momento, i weekend da bollino nero saranno ben due ad agosto: quello del 3 e 4 agosto, e quello seguente (10-11).

Ecco le previsioni del traffico per tutti i giorni di luglio, agosto e settembre 2019:

Osservate speciali saranno come sempre l’autostrada A14 Bologna-Taranto in direzione della Riviera romagnola, ma anche la A4 nei dintorni di Mestre, l’A1 e la A13 in prossimità del nodo di Bologna, la A22 sia all’altezza del Lago di Garda, sia all’innesto con la A1 stessa.

Traffico autostrade agosto 2019, divieto di circolazione per camion e tir: le date

A limitare il traffico potrebbe essere lo stop ai mezzi pesanti. Ma quando? In quali date? Il divieto di circolazione per camion e tir di dimensioni superiori alle 7,5 tonnellate è previsto per i seguenti giorni e orari:

Venerdì 2 e 9 agosto: divieto di circolazione dalle 16 alle 22

Sabato 3 e 10 agosto: divieto dalle 8 alle 22

Domenica 4, 11, 18, 25 e giovedì 15: divieto dalle 7 alle 22

Sabato 17, 24 e 31: divieto dalle 8 alle 16

