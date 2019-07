Al Pacino e Robert De Niro diretti dal regista Martin Scorsese. Le aspettative su The Irishman non sono alte, di più. Nell’attesa possiamo goderci il trailer del film, uscito oggi.

Con il suo nuovo attesissimo film, il regista Scorsese torna a dirigere uno dei suo generi cinematografici preferiti: il gangster movie. Il film racconta la vita di Frank “The Irishman” Sheeran, un sicario sospettato di aver fatto sparire il sindacalista Jimmy Hoffa nel 1975.

Martin Scorsese elenca gli 85 film che dovete vedere per conoscere davvero la storia del cinema

The Irishman sarà proiettato in anteprima il 27 settembre negli Stati Uniti al Festival di New York. Ma Netflix non ha ancora annunciato la data release sulla piattaforma streaming.

Scorsese e DiCaprio di nuovo insieme nel film Killers of the flower moon

Il cast è stellare: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin, Jesse Plemons, Stephen Graham e Jack Huston. De Niro e Scorsese hanno realizzato insieme ben otto film tra il 1973 e il 1996, tra i quali i capolavori Taxi Driver, Toro Scatenato e Quei bravi ragazzi.

The Departed – Il bene e il male: trama, cast e trailer del film di Martin Scorsese