Selezione personale per lavorare con la Royal Family: il test

Tracy Waterman è l’esperta di Buckingham Palace che si occupa della selezione del personale per la Royal Family.

Intervistata dall’emittente Channel 5 per il documentario “Secrets of the Royal Servants” (I segreti dei servi reali), Waterman ha parlato dei trucchi che adopera per scegliere le persone migliori e più attente ai dettagli per lavorare al cospetto della Regina Elisabetta.

Anche se il sudditi del Regno Unito non conoscono l’identità delle persone a servizio della casa reale britannica, queste sono fondamentali per la vita della Royal Family, e devono rispettare i più alti standard di professionalità e precisione.

A Channel 5 l’esperta di selezione del personale per la Royal Family ha detto: “La differenza tra governante che lavora in un hotel a cinque stelle e quella che lavora in un palazzo reale è l’attenzione ai dettagli”.

Perché chi lavora per la corte reale deve imparare a guardare quello che le persone comuni non vedono o non sono abituate a vedere. L’esperta di Buckingham Palace ha raccontato come funziona uno dei test principali con cui mette alla prova i candidati per il ruolo di “servi reali”.

“Uno dei test che mi piace fare per vedere se un candidato ha un potenziale occhio per i dettagli, è posizionare una mosca morta nel camino o sul tappeto. A quel punto porto il candidato nella stanza e gli do il tempo di guardarsi intorno. Poi indico il camino o il tappeto decantando la preziosità, ma sperando che questo si accorga invece della mosca e la raccolga. È un ottimo test, ma una percentuale bassissima nota la mosca e una ancora più bassa la raccoglie”.

Eppure sono questi ultimi quelli che lavoreranno per la Regina.

