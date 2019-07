Sms Sotto mentite spoglie: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Sarà una serata all’insegna delle risate quella di stasera, mercoledì 31 luglio 2019, su Rete 4: in prima serata, infatti, arriva il film Sms – Sotto mentite spoglie. La pellicola, diretta da Vincenzo Salemme, è uscita al cinema il 12 ottobre 2007 e vanta un cast composto da volti molto noti della commedia all’italiana.

Il film si colloca perfettamente nel solco della comicità italiana, fatta di gag e situazioni divertenti dovute a malintesi e incomprensioni. In Sms – Sotto mentite spoglie, accanto ai protagonisti Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri, Lucrezia Lante Della Rovere, compare anche Raffaele Pisu, popolare attore morto proprio questa mattina a 94 anni.

Ma di cosa parla la trama del film? Qual è il cast completo? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul film.

Sms Sotto mentite spoglie, la trama del film

Il film racconta le vicende dello sfortunato protagonista, Tommaso Lampedusa, un avvocato di successo che vuole mandare un messaggio alla moglie Chicca ma che sbaglia clamorosamente destinatario.

Così, a ricevere il testo – intriso di amore e passione – è Chiara, la moglie del suo migliore amico, nonché collega, Gino Chiti. La donna, inconsapevole dell’errore dell’avvocato, fraintende il messaggio e pensa che sia davvero riferito a lei.

Da questo grande malinteso si sviluppano tutte le vicissitudini del film, tra gag e grandi risate, con un Vincenzo Salemme in grande spolvero nel doppio ruolo dietro e davanti alla cinepresa, come regista e attore protagonista. Chiara, infatti, lusingata dai complimenti di Tommaso, gli fa capire che è assolutamente disponibile al flirt.

I due, così, diventano praticamente amanti e sono impegnati tutto il tempo a non farsi scoprire dai rispettivi coniugi e famiglie. Quello che non si aspettano, però, è che il loro gioco non è altro che una risposta ad una vera e propria relazione extra-coniugale che i rispettivi due compagni, Chicca e Gino, portano avanti da molti anni.

Sms Sotto mentite spoglie, il cast completo

Come già anticipato, il cast di Sms – Sotto mentite spoglie è ricco di nomi importanti della commedia italiana. Di seguito, l’elenco completo degli attori del film con accanto il nome dei relativi personaggi interpretati:

Vincenzo Salemme – Tommaso Lampedusa

– Tommaso Lampedusa Giorgio Panariello – Gino Chiti

– Gino Chiti Luisa Ranieri – Chiara Chiti

– Chiara Chiti Lucrezia Lante della Rovere – Francesca “Chicca” Lampedusa

– Francesca “Chicca” Lampedusa Enrico Brignano – Bruno Garrone

– Bruno Garrone Gabriela Belisario – Marcella Lampedusa

– Marcella Lampedusa Teodoro Giambanco – Matteo Lampedusa

– Matteo Lampedusa Raffaele Pisu – Dott. Sergio Messina

– Dott. Sergio Messina Pia Velsi – Tonia

– Tonia Anna Longhi – Flavia Messina

– Flavia Messina Damiano Troiani – Daniel “l’amico”

Daniel “l’amico” Fiorenza Tessari – Valeria

– Valeria Asoka Devamunige – Ronny

Sms Sotto mentite spoglie, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film di stasera? La pellicola viene trasmessa, a partire dalle 21.25, su Rete 4. Per vederla, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quarto canale del vostro digitale terrestre, o sul 504 per la versione in HD.

In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 104 del vostro telecomando.

Ma Sms – Sotto mentite spoglie è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, la celebre piattaforma streaming del Biscione, presente sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per iOS e Android. Mediaset Play è completamente gratis: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network.

