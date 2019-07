La riforma giustizia in Cdm: la resa dei conti

Riforma della giustizia e autonomia in Cdm: si apre il confronto su due degli scogli che più dividono i due partiti di maggioranza, M5s e Lega. Il premier Giuseppe Conte prova a mediare, ma per Matteo Salvini e Luigi Di Maio far passi avanti è tutt’altro che scontato con la crisi di governo sullo sfondo. Così nel Consiglio dei ministri convocato alle 15 di mercoledì 31 luglio potrebbe essere battaglia sulla riforma voluta dal Alfonso Bonafede.

> Bonafede: “Ecco la mia riforma della Giustizia, la Lega non la blocchi”

Riforma giustizia Cdm, cosa cambia

Il disegno di legge contiene interventi sul processo civile e penale, sull’ordinamento giudiziario, su eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

L’ufficialità dell’approdo in Cdm è arrivata dopo il via libera del pre-consiglio dei ministri. Il testo è già stato in parte modificato rispetto alla versione originale inviata dall’Ufficio legislativo di via Arenula a Palazzo Chigi, il 12 luglio scorso.

Tra le modifiche introdotte, i nove anni di durata massima dei processi, ritenuti dalla Lega un tempo troppo lungo, sono stati ridotti a 6 e per quanto riguarda l’introduzione del sorteggio per la scelta dei togati del Csm è stato spostato nella fase preliminare, seguita poi dall’elezione dei candidati sorteggiati, per evitare che la norma incorra in rilievi di incostituzionalità.

Riforma giustizia Cdm, la posizione della Lega

Alla Lega il testo non piace, nonostante alcune correzioni. Matteo Salvini, viene spiegato, deciderà solo all’ultimo, dopo aver visto i suoi, se andare allo scontro in Cdm o denunciare le criticità del provvedimento e rinviare la trincea al Parlamento.

Matteo Salvini farà un punto con i suoi e deciderà la linea da tenere in una riunione che terrà prima del Cdm: nessuna anticipazione sulla posizione che verrà tenuta dalla Lega in Consiglio dei ministri.

Il testo scritto dal Movimento 5 Stelle ha già attirato le critiche del leader del Carroccio, convinto che la riforma in questione allungherà i tempi dei processi.

Riforma giustizia Cdm, la risposta di Bonafede

Bonafede ha smentito seccamente l’ipotesi di Salvini: “Non è vero, non so quale versione della riforma abbia letto il ministro dell’Interno – ha detto ieri ai microfoni di Radio 1 – Non voglio creare nessuna polemica di nessun tipo, sono disponibile al confronto con gli altri ministri per chiarire le loro perplessità, ma deve esser chiaro a tutti che la riforma della giustizia deve andare avanti”.

E ancora: “Non so a quale testo si riferisse il vicepremier, ma quello che abbiamo presentato è il frutto di costanti incontri avuti con la ministra della Lega Giulia Bongiorno, oltre che del confronti con magistrati e avvocati. Io resto aperto al dialogo con tutti, ma al punto in cui siamo arrivati mi aspetto un atteggiamento costruttivo e favorevole per ridurre i tempi dei processi”, ha spiegato Bonafede. Il motivo? A sentire il Guardasigilli “bloccare la riforma della riduzione dei tempi della giustizia vuol dire bloccare l’economia del Paese”.

Le prossime date chiave

Giornata chiave per gli equilibri del governo, quindi, al pari di quanto accadrà martedì 6 agosto, quando al Senato arriverà il Decreto Sicurezza bis, provvedimento fortemente voluto da Matteo Salvini. Che, però, proprio il 6 agosto ha fissato un nuovo tavolo con le parti sociali al Viminale.