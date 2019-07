Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi 31 luglio 2019

Navigator Campania, Di Maio: “Sto dando i soldi e il personale per assumere e la regione si rifiuta, non si è mai visto”

“Confido nel fatto che con il dialogo si possa trovare una soluzione. La Campania ha il numero più ampio di navigator perché è quella che sta messa peggio dal punto di vista del personale del centro per l’impiego. Oggi ha 500 dipendenti, noi gliene stiamo mandando altri 471 e non li vogliono”. Queste le parole del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, pronunciate a margine dell’evento di orientamento per i navigator, per quanto riguarda la controversa questione della Regione di Vincenzo De Luca.

Il governatore campano si è infatti rifiutato di aderire alla convenzione tra le Regioni e Anpal Servizi per la messa in opera dei 471 navigator vincitori del concorso nei vari Centri per l’impiego della regione, l’unica a non aver preso accordi con la società presieduta da Domenico Parisi e anche quella – come sottolineato dal vicepremier del M5s – con la platea più ampia di beneficiari del sussidio economico introdotto con il decreto 4/2019. “I navigator devono essere assunti a tempo indeterminato dall’Anpal, altrimenti qui non li vogliamo. La Regione Campania non deve diventare un serbatorio per il precariato”, è quanto infatti dichiarato da De Luca nei giorni scorsi.

“Non ho mai visto niente del genere, c’è una Regione a cui come governo sto dando i soldi e il personale per assumere le persone e ristrutturare i centri per l’impiego e la regione si rifiuta, non si è mai visto”, ha poi aggiunto Di Maio.

