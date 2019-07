Previsioni meteo di oggi, 31 luglio 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, mercoledì 31 luglio 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, mercoledì 31 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi mercoledì 31 luglio 2019 | NORD

In questo mercoledì, al Nord sono attesi annuvolamenti compatti sulle regioni alpine e sulla Liguria, dove ci saranno rovesci o temporali sparsi. Nel resto del Settentrione invece ci sarà per tutta la giornata cielo poco nuvoloso o velato, senza rischio di altre piogge.

CENTRO E SARDEGNA

Anche al Centro e in Sardegna in generale ci sarà bel tempo, con locali nubi concentrate esclusivamente sulla Toscana settentrionale. Anche in questa zona, però, non ci sarà rischio di piogge. Le nubi, anzi, si diraderanno già nel pomeriggio. Bel tempo anche a Roma, con temperature sulla media del periodo.

SUD E SICILIA

Al Sud si prevedono locali addensamenti su Campania, Basilicata e Calabria tirrenica, con possibili rovesci o temporali nel corso della mattinata. Nel resto del Meridione invece è atteso bel tempo. Situazione in leggero cambiamento nel pomeriggio, quando sulle regioni tirreniche si diraderanno le nuvole della mattina. In serata, nubi basse solo su Basilicata e Calabria. Bel tempo per tutta la giornata in Sicilia.

Previsioni meteo oggi mercoledì 31 luglio 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno stazionarie o in lieve aumento in tutto il paese. Per quanto riguarda le massime, invece, in questo mercoledì 31 luglio 2019 ci sarà una flessione sulle regioni alpine, mentre un aumento al Sud e nel Lazio, Abruzzo, Marche, Sardegna, Toscana e Umbria. Stazionarie altrove.

VENTI

I venti saranno deboli variabili per tutto il giorno, in tutta Italia. Sulle coste ci saranno venti a regime di brezza, mentre sulle regioni alpine si assisterà a locali rinforzi di burrasca in relazione ai temporali previsti.

Previsioni meteo oggi mercoledì 31 luglio 2019 | MARI

Il mare di Sardegna sarà molto mosso per tutta la giornata. Da mossi a molto mossi il mar Ligure e lo Ionio, mentre il canale di Sardegna, l’Adriatico e lo Stretto di Sicilia saranno da poco mossi a mossi.