Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 31 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, mercoledì 31 luglio 2019:

Ape Sociale, parlamentari Pd presentano interrogazione su incompatibilità con pensione estera

L’Ape Sociale – la formula di anticipo pensionistico che apre la strada per il prepensionamento, senza alcun onere economico, a specifiche categorie di lavoratori che abbiano raggiunto almeno i 63 anni di età – risulta attualmente incompatibile con il percepimento di una pensione estera.

Ed è questo il tema su cui i parlamentari del Partito democratico, Massimo Ungaro e Angela Schirò, hanno presentato un’interrogazione al ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. L’obiettivo era quello di sottolineare che “se da una parte è logico e comprensibile introdurre l’incompatibilità dell’Ape sociale con un trattamento pensionistico diretto italiano”, dall’altra non appare logico ai due deputati dem negare questa prestazione ai titolari di una prestazione estera. Soprattutto, in effetti, se di poche decine di euro, visto che la maggior parte dell’attività lavorativa è stata svolta in Italia.

Ungaro e Schirò, in questo senso, con la loro interpretazione richiedono quindi di cambiare tale interpretazione dell’Inps, giudicata come troppo restrittiva. Inoltre i parlamentari hanno fatto appello al ministro perché possa essere resa possibile la totalizzazione dei contributi italiani ed esteri al fine di raggiungere i requisiti necessari per ottenere l’Anticipo pensionistico sociale (Ape Sociale).

