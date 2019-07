Oroscopo Paolo Fox 31 luglio 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 31 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 31 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 luglio 2019 | Previsioni

Ariete

Per l’Ariete, in questo mercoledì 31 luglio, ci sono diverse notizie positive. Inizia infatti un periodo molto importante per voi, nel quale recupererete le energie psichiche e fisiche dopo un mese molto intenso, soprattutto sul lavoro. In questa giornata potreste fare nuovi incontri e conoscenze, importanti per il vostro futuro.

Toro

Amici del Toro, il consiglio delle stelle per oggi è quello di evitare scontri inutili con le persone che vi stanno intorno. Cercate di mantenere i nervi saldi, anche se alcuni sembra che godano a farvi innervosire. Qualche discussione anche in amore, dove dovrete ricorrere a tutte le vostre abilità retoriche per trasformare un litigio in una vera e propria crisi.

Gemelli

Secondo Paolo Fox, in questo mercoledì 31 luglio 2019 i Gemelli devono tenere gli occhi bene aperti, specie se single. Quella di oggi infatti sembra una giornata molto propizia per gli incontri galanti, ma anche per conoscere nuovi amici. Cercate di non pensare troppo al lavoro, visto che ultimamente è soltanto fonte di stress e agitazione.

Cancro

Per il Cancro è arrivato il momento di vivere al massimo il proprio amore per il partner, senza problemi o timidezze. Vi siete messi alle spalle un periodo complicato, durante il quale sembrava quasi che la vostra storia fosse al capolinea. Adesso invece avete fatto la vostra scelta e non potreste essere più felici di così.

Leone

Leone, se riuscite portate avanti quel progetto importante che avete avviato tempo fa. Tra mille difficoltà avete sempre trovato il tempo di impegnarvi per la sua realizzazione, non mollate proprio alla fine. Anche perché in questo mercoledì 31 luglio 2019 le stelle saranno dalla vostra parte.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 luglio 2019 | Vergine

Amici della Vergine, per voi si apre una giornata decisamente sopra la media. Vi alzate e vi sentite molto in forma, soprattutto con la voglia di porre fine una volta per tutte alle discussioni che animano il vostro rapporto di coppia. Belle notizie anche sul lavoro: vi sentirete, per una volta, padroni del mondo.

Bilancia

Anche per voi della Bilancia ci sono alcune tensioni di troppo da risolvere in amore. Ma per quanto vi riguarda non riuscite a trovare il coraggio di affrontare certe spinose situazioni. Allontanate tuttavia l’idea di troncare la vostra relazione, o addirittura di trovare conforto tra le braccia altrui. Non è il momento. Pensate anche alla salute, visto che potreste accusare qualche malessere.

Scorpione

Amici dello Scorpione, continuate il vostro viaggio nel tunnel di tristezza e malumore. Anche in questo mercoledì 31 luglio 2019 non riuscirete a risollevare il vostro umore, in nessun modo. Cercate tuttavia di mantenere la calma in ogni situazione, sia sul lavoro, che nella vita privata. Cercate di chiarire con un amico con cui avete litigato.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 31 luglio 2019 | Sagittario

Per il Sagittario si apre una seconda parte di settimana assolutamente positiva. Vi sentite in forma e pieni di energia, che userete per sviluppare idee per il vostro futuro lavorativo. Dedicatevi anche un po’ al sano relax, visto che ne avete proprio bisogno. Anche i vostri familiari vi ringrazieranno.

Capricorno

Amici del Capricorno, le stelle continuano a sorridervi da qualche giorno. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, in questo mercoledì 31 luglio inizierete già a pensare al weekend, dal momento che state organizzando una cosa molto carina con il vostro partner. Sarete così in fibrillazione, per l’attesa, da dimenticare un appuntamento importante. Ma riuscirete a risolvere.

Acquario

Per l’Acquario la parola d’ordine oggi è cautela. Non siete in gran forma, sia a livello fisico che mentale, e si vede. Finirete per combinare diversi guai, sia a lavoro che a casa. Il consiglio è quindi quello di riposarvi un po’, senza esporvi troppo sulle questioni più importanti. In arrivo tensioni in famiglia, rinviate le decisioni più rischiose.

Pesci

Anche per i Pesci inizia un periodo non proprio agevole, ricco di discussioni in amore e qualche stress di troppo dal lavoro. Avete l’intenzione di cambiare vita a partire da settembre: vi state guardando attorno, ma non trovate il coraggio di fare il passo decisivo. La cosa vi delude, ma le stelle vi invitano a non perdervi d’animo.

