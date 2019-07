Oroscopo Paolo Fox agosto 2019: le previsioni del mese segno per segno | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX AGOSTO 2019 – Inizia un nuovo mese e allora non possiamo non dare un’occhiata alle stelle. Cosa prevedono le stelle per il mese di agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Tre i parametri presi in considerazione: amore, lavoro e fortuna. Quali sono i segni fortunati di agosto 2019? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Paolo Fox agosto 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, è importante che impariate ad allontanarvi da contesti e situazioni del passato che ormai sono chiuse ma che spesso vi tolgono la serenità che meritate. Godetevi quest’estate sfruttando anche l’aspetto positivo del Sole, che favorisce soprattutto l’amore.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Toro

Luglio non è stato per voi un mese indimenticabile: gli impegni e le tensioni non sono mancate e per questo avreste bisogno di maggiore relax. Una persona speciale può aiutarvi a ritrovare la serenità, capendo quali sono le vostre priorità.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di agosto di Paolo Fox vi vede ancora alle prese con questioni legali da risolvere. Purtroppo dovrete aspettare la fine del 2019. Sfruttate questo mese per concedervi un po’ di relax, in vista poi della ripresa della stagione lavorativa. Fate chiarezza in amore.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Cancro

Saturno in opposizione vi crea più di qualche fastidio, soprattutto nella prima parte del mese di agosto. In amore invece recuperate dopo un periodo non facilissimo. In generale si apre un mese in cui vi potrete togliere più di qualche soddisfazione.

Leone

Amici del Leone, questo agosto 2019, il vostro mese, sarà davvero indimenticabile. Avete infatti un quadro astrale ottimo, che vi favorirà soprattutto sul lavoro: rispetto ai vostri colleghi avete una marcia in più. Apritevi di più in amore, sopratutto se volete vivere una storia importante.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, Paolo Fox nel suo oroscopo vi invita a riflettere su quali progetti sono davvero importanti per voi: datevi delle priorità e puntate su quello. Se siete single e non volete una storia seria, approfittatene per un po’ di sano divertimento.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Bilancia

Amici della Bilancia, attenzione in particolare alle finanze: potreste avere delle uscite impreviste, per cui evitate investimenti azzardati. In generale sentite un gran bisogno di cambiamento, ma ponderate bene ogni scelta. Favoriti amori estivi, da evitare per chi ha una relazione seria.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Scorpione

Il mese di agosto non prevede per il vostro segno grandi novità a livello lavorativo. Anzi non mancano tensioni e polemiche difficili da gestire. Mantenete la calma e il vostro consueto approccio diplomatico. Novità interessanti invece da settembre.

Oroscopo Paolo Fox agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, potrebbero arrivare presto novità rilevanti che vi porteranno ad ottenere dei successi superiori alle vostre aspettative. Favoriti in questo agosto 2019 secondo l’oroscopo anche gli investimenti, ma senza esagerare. Buone opportunità in amore per chi ha fatto una conoscenza interessante.

Capricorno

Approfittate di questo mese di agosto per rilassarvi in più. In amore potete ottenere di più, e superare le crisi degli ultimi mesi. Per chi è single, invece, può nascere un amore improvviso, destinato a durare nel tempo.

L’OROSCOPO DEL 2019

Acquario

Amici dell’Acquario, questo è un mese di transizione per il vostro segno. Il meglio arriverà a breve, per cui adesso dedicatevi al relax. Meditate bene le scelte da intraprendere. In amore potrebbe tornare una vecchia fiamma in cerca di spiegazioni.

Pesci

Questi primi mesi del 2019 sono stati davvero pesanti per voi, per cui approfittate del mese di agosto per staccare la spina e ricaricare le pile. Se avete accanto una persona speciale come il partner, sfruttatelo per superare i momenti difficili.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI