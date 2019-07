Oroscopo di oggi 31 luglio di TPI, cosa prevede l’astrologia per i segni del giorno: ecco le previsioni

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 31 luglio 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di mercoledì 31 luglio 2019.

Oroscopo di oggi mercoledì 31 luglio 2019

Ariete

Siete molto in forma in questo mercoledì di fine luglio. La giornata, dunque, si prevede molto positiva, soprattutto per quanto riguarda l’amore. Il rapporto con il partner sta vivendo una fase magica, nella quale riuscite a intendervi alla perfezione anche con un semplice sguardo. Per i single, invece, non sono ancora maturi i tempi per una nuova storia. Per il momento, focalizzatevi su altri aspetti della vostra vita.

Toro

Amici del Toro, per quanto riguarda il vostro segno non sarà proprio un bel mercoledì. Soprattutto sul posto di lavoro sarete destinatari di alcune richieste decisamente poco piacevoli. Che fare? Vorreste rifiutare tutto e andarvene, ma a volte è meglio provare la via del dialogo. In amore, invece, qualche discussione con il partner a causa di un programma saltato per la serata.

Oroscopo di oggi 31 luglio 2019 | Gemelli

Per i Gemelli si prospetta un mercoledì 31 luglio all’altezza delle previsioni. Per molti di voi, infatti, sarà l’amore a rendervi felici: è una giornata da vivere con la persona a cui volete più bene in assoluto, ma anche con amici e familiari. Sul lavoro, la vostra creatività è decisiva per il vostro successo. A volte, però, questo comporta delle invidie da parte dei colleghi.

Cancro

Anche per il Cancro sarà un buon mercoledì, per merito della vostra ritrovata intraprendenza dopo un periodo in cui sembrava che nulla andasse per il verso giusto. Adesso le vostre paure sono per fortuna alle spalle e potete guardare nuovamente con ottimismo al futuro. Se siete single, in questo periodo potrete fare nuove conoscenze: chissà se in mezzo ci sarà anche quella persona speciale che aspettate ormai da troppo tempo?

Leone

Siete il segno del giorno, amici del Leone. E per voi che avete già vinto lo scettro di segno del 2019 è un grande traguardo, anche perché ultimamente sembrava che le stelle vi avessero voltato le spalle. Oggi, invece, sarete favoriti in molte situazioni: in amore, se siete in coppia, ma anche nelle nuove conoscenze, se siete single. Sul lavoro invece riuscirete a concludere un importante progetto su cui voi stessi nutrivate molte perplessità.

Oroscopo di oggi 31 luglio 2019 | Vergine

Sarà un mercoledì abbastanza nella norma per la Vergine, che pure dovrà fare i conti con qualche preoccupazione di troppo. Alcuni single riceveranno una proposta abbastanza indecente, da una persona che li corteggia da un po’. È forse il momento di cedere? Se siete in coppia, invece, una vostra proposta alquanto particolare farà molto piacere al partner. A lavoro cercate di evitare le grane, anche se sembra che tutti aspettino voi per scaricarvi addosso le responsabilità.

Bilancia

Siete focalizzati su alcuni obiettivi a lungo termine che vi siete prefissati. Al momento, non avete occhi per altro. Anche a costo di sembrare egoisti e di trascurare la famiglia e le persone che vi vogliono più bene. Tuttavia, le stelle vi consigliano di non fare tutto da soli. Anche quando sembra che nessuno sia alla vostra altezza, potrebbe arrivare un aiuto inaspettato che vi cambia la giornata.

Scorpione

Non c’è nulla da sorridere per voi dello Scorpione. In questo mercoledì 31 luglio, infatti, vi sentite abbastanza fuori forma e soprattutto senza alcuna voglia di passare del tempo con gli altri. La cosa che vi fa più arrabbiare è che ultimamente vi sembra di aver perso un amico: una persona a cui prima confidavate tutto e che adesso si è allontanata per motivi che stentate a capire. A volte, però, i motivi sono più semplici di quello che sembrano. Pensateci bene, non avete proprio sbagliato nulla ultimamente?

Oroscopo di oggi 31 luglio 2019 | Sagittario

Sarà un mercoledì 31 luglio 2019 niente male per il Sagittario. Sul lavoro, infatti, arriverà finalmente una svolta: dopo tanti mesi passati a sgobbare in silenzio, iniziano ad arrivare le prime gratificazioni. E non solo a parole: chiedetelo al vostro portafogli. Per quanto riguarda invece i rapporti interpersonali, succederà qualcosa che vi renderà molto tristi. Ma niente che non si possa risolvere con il giusto dialogo.

Capricorno

Vi sentite sottotono e sarà così per il resto della settimana. I nati sotto il segno del Capricorno stanno affrontando un periodo difficile. Ultimamente sembra che non ve ne vada bene una: una serie di sfortune che vi hanno tirato giù di morale. Evitate, tuttavia, di scaricare la vostra frustrazione sul partner. Anzi, l’amore deve essere sempre il vostro rifugio felice. Quindi cercate di rimediare.

Acquario

Vi sentite davvero stanchi in questo mercoledì. Il problema è che ultimamente lavorate troppo, soprattutto coloro tra voi che fanno lavori di fatica e non da ufficio. Il caldo vi sfianca e a ciò si aggiungono alcune discussioni di troppo in famiglia. In questa giornata cercate dunque, per quanto vi è possibile, di rilassarvi e pensare a voi stessi.

Pesci

Amici dei Pesci, oggi non avete proprio di che lamentarvi. La giornata si prospetta splendida da qualsiasi punto la si guardi: in amore riceverete una bella sorpresa dal partner, sul lavoro invece continua a essere un periodo di alta produttività e soddisfazione. A ciò si aggiunga il chiarimento con una persona amica, con la quale avevate litigato. È tutto perfetto, per oggi.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.