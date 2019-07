Oroscopo di domani 1 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, giovedì 1 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, giovedì 1 agosto 2019:

L’OROSCOPO DI AGOSTO DI PAOLO FOX

Ariete

Cari Ariete, il nuovo mese vi vede pieni di energia e voglia di fare. Un entusiasmo che vi accompagnerà in tutto questo agosto e sarà contagioso per chi vi circonda. Portate avanti con fiducia i vostri progetti: le stelle sono dalla vostra parte.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Toro

La Luna in Leone vi rende in questo primo giorno del mese di agosto 2019 particolarmente insofferenti con chi vi sta vicino, specie nei rapporti familiari. Cercate di mantenere la calma, per evitare di dare brutte risposte di cui vi pentireste.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 1 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, avete delle beghe burocratiche ancora da risolvere. Dovrete pazientare ancora un po’, ma le cose miglioreranno. Siete particolarmente loquaci e vogliosi di chiacchierare nella giornata di domani 1 agosto, ma occhio a non esagerare.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cancro

L’oroscopo di domani non prevede una giornata indimenticabile. Ci sono infatti ancora diverse questioni da risolvere, soprattutto in ambito lavorativo. Nei rapporti interpersonali tendete a voler sovrastare gli altri: cercate di dimostrarvi più comprensivi.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Leone

Amici del Leone, una giornata davvero positiva per il vostro segno. Avete infatti un quadro astrale davvero positivo con Luna, Venere, Marte e Giove tutti favorevoli. In amore dunque non siate timidi: ma dimostrate i vostri sentimenti con serenità.

Oroscopo di domani 1 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, un giovedì assolutamente positivo per il vostro segno. Si apre un periodo ricco di grandi prospettive, in cui riuscirete a realizzare tutti i vostri obiettivi. In generale cercate di capire cosa volete veramente dalla vostra vita.

Bilancia

Cari Bilancia, una giornata davvero positiva per voi che preannuncia un weekend ancora più al top. Insomma, rialzate la testa dopo una serie di settimane sottotono. Sul lavoro in particolare le cose non erano andate bene, ma ora inizia la fase di recupero che coinvolge anche l’amore.

Scorpione

Cari Scorpione, la Luna in Leone vi rende particolarmente possessivi in amore: attenti però a non esagerare, perché il vostro partner potrebbe non gradire. Ok essere gelosi, ma non morbosi! Bisogna sapersi fidare di più.

Oroscopo di domani 1 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, nella giornata di domani 1 agosto l’oroscopo di vede sprizzare ottimismo e fiducia da tutti i pori. Sfruttate questa giornata per trascorrere del tempo con le persone a voi cara, in particolare un amico che potrebbe avere bisogno del vostro supporto.

Capricorno

Cari Capricorno, in amore inizia per voi secondo l’oroscopo di domani una fase di recupero, in cui ricaricate le pile dopo una fase difficile. I problemi infatti non sono mancati, ma la luce in fondo al tunnel è vicina e in questo agosto sarete tra i protagonisti dello zodiaco.

Acquario

Siete ansiosi ed irrequieti: perdete facilmente la pazienza e ci vuole poco per farvi innervosire. Contate fino a dieci prima di aprir bocca, perché altrimenti potreste litigare con chi vi circonda anche senza validi motivi.

Pesci

Questo agosto 2019 inizia secondo l’oroscopo sotto i migliori auspici per il vostro segno. Fino a Ferragosto, infatti, le stelle sono dalla vostra parte. Approfittatene, perché poi la seconda metà del mese potrebbe portare a delle complicazioni.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 1 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE