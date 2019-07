Amici dei Gemelli, l’oroscopo di Branko oggi vi invita ad approfittare di un quadro astrale molto favorevole, che vi accompagna fino alla metà di agosto. Sfruttate le occasioni che si presentano sia per la vostra crescita economica e professionale.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cancro

Cari Cancro, oggi 31 luglio avete ancora la Luna nel segno. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti: favoriti in particolare nuovi guadagni e gli affari. Dopo un luglio più che positivo, agosto si apre per voi sotto i migliori auspici. Favorite le amicizie e amori estivi.

Leone

Agosto è il vostro segno e mai come quest’anno sarà davvero indimenticabile. La Luna nuova porta con sé ripartenze e nuovi stimoli per chi vuole cambiare la propria vita. Tutto quello che impostate in questo periodo, secondo le stelle, darà presto i suoi frutti. Bene l’amore.