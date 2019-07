MeToo, in Cina al via il primo processo per molestie sessuali

Se in Cina sta per aprirsi il primo processo per abusi sessuali, una parte del merito va al MeToo e a Zhou Xiaoxuan. La ragazza, che oggi è una sceneggiatrice freelance, all’inizio aveva fatto come molte altre vittime di violenza: in un paese in cui gli abusi sono ancora considerati un tabù, era stata spinta a non denunciare. L’uomo che l’aveva molestata era un pezzo grosso, il volto della televisione di Stato. Una denuncia, le avevano detto, le sarebbe costata molto: il posto di lavoro, la carriera e la credibilità. Perché lei, all’epoca dei fatti, era una stagista di nemmeno 25 anni, e lui, Zhu Jun, il noto conduttore televisivo dell’emittente CCTV con le spalle coperte da uno status sociale intoccabile.

Il silenzio Zhou Xiaoxuan l’ha rotto dopo quattro anni e dopo avere ascoltato le parole di un’amica, anche lei violentata. Uno scatto che è stato come aprire una porta: con il nickname Xianzi, la ragazza ha pubblicato su Internet la sua testimonianza di vittima. Ha ripercorso quella notte di quattro anni fa, quando era una tirocinante che frequentava gli studi dell’emittente di stato CCTV. Il conduttore televisivo, che Zhou stava intervistando, le avrebbe messo una mano sotto la gonna e avrebbe cercato di baciarla. Le denunce alla polizia non sono servite a nulla. Anzi: sono stati propri gli agenti a convincerla a farle cadere perché il presentatore veicolava una “energia positiva”.

La ventenne aveva diffuso il racconto prima all’interno di un gruppo di amici su WeChat, poi su Weibo, il Twitter cinese dove la testimonianza è diventata virale. Xiaoxuan era stata citata in giudizio dal conduttore, che si era difeso definendo le accuse una “pura finzione” e chiedendo scuse pubbliche online e sulla stampa, oltre al versamento di 655.000 yuan (95.254 dollari) e al pagamento di tutte le spese legali.

“Non mi importa come finirà il processo”, ha detto Zhou Xiaoxuan in un’intervista rilasciata a Repubblica. “Voglio solo che si discuta delle condizioni in cui vivono le donne cinesi, che le vittime di violenza capiscano che non è colpa loro, che possono vivere felici”.

Il tribunale di Pechino ha fissato solo la prima udienza preliminare e non è chiaro quale sarà l’esito del processo. In Cina, come riporta China Files, non esiste una specifica legge sulle violenze sessuali ma, grazie al movimento #metoo nato dalle donne che hanno denunciato in rete le molestie e violenze subite, il governo ha inserito le “molestie” nel codice civile. Zhou così, riporta Repubblica, ha potuto cambiare l’accusa, che prima era “violazione della dignità personale”. Il presentatore è sparito dallo schermo ma rischia, al massimo, cinque giorni di carcere.