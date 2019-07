Meghan Markle è pronta per partire alla volta di Balmoral, la residenza estiva prediletta dalla Regina. Come ogni anno, la sovrana trascorrerà le sue vacanze in questo meraviglioso castello immerso nelle highlands scozzesi e inviterà i membri della Royal Family.

Dunque toccherà anche alla Duchessa di Sussex condividere lo stesso tetto con Elisabetta II dopo un ultimo anno caratterizzato da forti tensioni e incomprensioni per alcuni atteggiamenti poco conformi all’etichetta da parte della ex attrice americana.

Secondo fonti ben informate, “Her Majesty, The Queen” ne approfitterà per confrontarsi con la consorte del suo amato nipote Harry nel corso delle due settimane di soggiorno previste per i Duchi di Sussex.

Proprio in quel periodo, e precisamente sabato 4 agosto, cadrà anche il compleanno di Meghan che compirà 38 anni: che sia l’occasione per distendere il clima teso che c’è stato finora?

Già perché i media inglesi e anche una parte dei sudditi non hanno mai perdonato alla ex star della serie tv “Suits” alcuni comportamenti poco adatti al ruolo di Duchessa e moglie di un membro della Famiglia Reale.

Come, per esempio, a Wimbledon, dove Meghan si è circondata di guardie del corpo per evitare di di farsi fotografare dal pubblico. Oppure in occasione del “Trooping the Colour”, quando l’ex attrice americana si è girata per conversare con Harry quando avrebbe dovuto aspettare la fine dei saluti alla folla.

E ancora, il battesimo segreto del primogenito Archie che tanto ha fatto discutere o i lavori di ristrutturazione costosissimi per la residenza di Frogmore Cottage. Senza contare l’imbarazzo di vedere le cognate, Kate e Meghan, sempre molto distanti e fredde tra di loro.

Insomma la vacanza a Balmoral potrebbe rivelarsi un momento di distensione fondamentale per ristabilire un clima sereno nella Royal Family.

