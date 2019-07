Ecco chi preferisce la Regina Elisabetta tra Meghan Markle e Kate Middleton

La Regina Elisabetta preferisce Kate Middleton a Meghan Markle, perché per lei ha violato le regole del protocollo britannico.

Proprio quello che secondo molti è stato invece violato più volte dalla rivale di Kate Middleton, Meghan Markle.

Un episodio del passato conferma i gusti della Regina, che ha permesso a Kate Middleton di fotografare la residenza estiva della famiglia reale britannica a Balmoral, cosa che non fa fare a Meghan Markle. La duchessa di Sussex è infatti partita alla volta di Balmoral in questi giorni, insieme alla Regina, la quale difficilmente le concederà di usare la macchina fotografica.

Lo riporta una rivista britannica, che cita l’esperta di affari della corona Katie Nicholl.

Secondo Nicholl, il gesto della Regina era volto proprio a far sentire la futura principessa Kate Middleton a casa quando era ancora solo fidanzata con William.

La Regina Elisabetta sapeva quanto Kate Middleton amasse la fotografia, e così le ha lasciato scattare qualche foto.

Cosa ne è delle accuse a Meghan Markle? La duchessa di Sussex è puntualmente criticata di andare contro le tradizioni: dall’abitudine a chiudere da sola la porta della macchina quando esce dalla vettura, all’usanza di indossare lo smalto nero, che non sarebbe in linea con le regole dettate dalla Regina.

Ma per Kate Middleton la Regina sarebbe andata oltre le sue stesse regole. Cosa che continua a non fare per Meghan Markle.

La duchessa di Sussex e ex attrice statunitense, adesso, ha anche fatto sapere di aver diretto l’edizione di settembre di British Vogue, un altro ruolo che non si addice per niente a una principessa come lei. La cosa, ovviamente, non è piaciuta a Buckingham Palace.

Nel frattempo Kate Middleton, dopo otto anni di matrimonio e dopo aver dato vita a tre figli, tra cui il futuro erede al trono, Re George, resta la favorita della Regina.

Il test per lavorare nello staff della Regina Elisabetta