Maria Teresa: trama, cast, trailer e streaming della miniserie di Rai 3

Quello di questa sera – mercoledì 31 luglio 2019 – per tutti gli spettatori di Rai 3 è un vero e proprio appuntamento con la storia: a partire dalle 21.20, infatti, va in onda la miniserie Maria Teresa.

Si tratta di un film storico, suddiviso in due puntate (la seconda andrà in onda domani, 1 agosto), che racconta la vera storia di Maria Teresa, figlia primogenita del re Carlo VI d’Austria. La protagonista fu l’unica donna della storia della monarchia asburgica a ereditare il trono di regina d’Austria, in virtù della Prammatica Sanzione emanata dal padre nel 1713.

La regia del film (titolo originale Maria Theresia, co-produzione austriaca-ceca del 2017) è stata affidata a Robert Dornhelm, un vero veterano dei film storici. Si tratta di una prima tv, dal momento che la fiction non è mai andata in onda nel nostro paese.

Ma vediamo insieme qualche dettaglio in più sulla trama, il cast e le informazioni su dove vedere in streaming la miniserie Maria Teresa.

Maria Teresa, la trama della miniserie

La trama si sofferma soprattutto su due decenni in particolare della vita di Maria Teresa, quelli compresi tra il 1723 e il 25 giugno 1741. Il film, infatti, si concentra sugli anni precedenti all’ascesa al trono della regina, avvenuta nel 1740.

La miniserie inizia a Praga nel 1723. Maria Teresa, sei anni, sa già cosa vuole dalla sua vita: sposare Francesco Stefano di Lorena e dare alla luce molti bambini. Il trono d’Austria, del resto, secondo le regole del regno asburgico spetta al primo successore maschio del re Carlo VI, suo padre.

Eppure, dopo anni e anni di tentativi, il sovrano si rende conto che non arriverà nessun maschio. Così, a corte il professor Gottfried Philipp Spannagel raccomanda di iniziare a preparare la primogenita, Maria Teresa, a un possibile futuro da regina. La Prammatica Sanzione, voluta del resto proprio da Carlo VI, prevedeva proprio questa possibilità.

Nel frattempo la futura regina cresce e tutti a corte riconoscono la sua innata intelligenza, che si unisce ad altre doti come la bellezza e la voglia di studiare e conoscere. Tutti elementi che contribuiscono a formare la sua forte personalità.

Il padre cerca per lei un matrimonio che sia anche vantaggioso per il regno, mentre la Chiesa le chiede addirittura di non sposarsi e andare in convento. Ma Maria Teresa rifiuta tutti i pretendenti: per lei, l’unica possibilità è quella di sposare Francesco Stefano di Lorena, il quale però inizialmente rifiuta la proposta. La donna, però, non si dà per vinta, finché non riesce a conquistare il suo cuore, anche con diversi compromessi politici.

I due si sposano, hanno due figlie (alla fine furono 16 in totale i bambini nati) e tutto sembra andare per il meglio. Finché nel 1740 non arriva la notizia della morte di Carlo VI. Maria Teresa è la nuova regina d’Austria. E deve imparare a coniugare la sua vita privata alla responsabilità richiesta per gestire il suo regno. Un compito difficilissimo, che porterà a termine in maniera brillante. Ma i problemi sono molti: dal marito, trascurato per forza di cose, ai nemici che tramano alle sue spalle per toglierle il trono.

Maria Teresa, il cast completo della miniserie

La miniserie vanta un cast molto importante. Scopriamolo assieme:

Marie-Luise Stockinger – Maria Teresa d’Austria

Vojtech Kotek – Francesco Stefano di Lorena

Zuzana Stivínová – Elisabetta

Fritz Karl – Carlo VI

Tatiana Pauhofová – Elisa Fritz

Karl Markovics – Eugenio di Savoia

Maria Teresa, il trailer della miniserie

Di seguito, il trailer della miniserie (in lingua tedesca):

Maria Teresa, dove vedere la miniserie in tv e in streaming

La miniserie Maria Teresa andrà in onda in tv, in due episodi, stasera (31 luglio 2019) e domani sera (1 agosto), a partire dalle 21.20 su Rai 3. Per vedere la fiction, dunque, sarà necessario sintonizzarsi sul terzo canale della Rai, al tasto 3 o 503 (in HD) del digitale terrestre. O in alternativa sul 103 di Sky.

Se volete invece vedere il film in streaming, potete farlo tramite la piattaforma Rai Play, che permette di vedere ciò che va in onda sui canali televisivi della Rai anche su pc, smartphone e tablet. Per utilizzarla, vi basta accedere all’app (disponibile per iOS e Android) o sull’omonimo sito, tramite una mail o un account social. Poi potrete vedere, gratis, la miniserie Maria Teresa in streaming.

