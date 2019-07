Manifest 2 si farà: le anticipazioni sulla seconda stagione e quando andrà in onda

Tutta Italia è letteralmente col fiato sospeso per il gran finale di stagione di Manifest, trasmesso questa estate su Canale 5, e in molti si chiedono se ci sarà Manifest 2, una seconda stagione della serie tv americana diretta da Jeff Rake.

Ebbene, la risposta è sì. E non poteva essere diversamente, dal momento che la prima stagione – che si è conclusa in Italia proprio oggi, mercoledì 31 luglio 2019, con l’ultima puntata in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset – è rimasta decisamente in sospeso.

Vista l’ottima risposta di pubblico, in Italia ma soprattutto in America e nel resto del mondo, il network NBC ha ufficialmente confermato che verrà girata anche la seconda stagione: “Nella prima stagione Manifest ha risposto a tante domande – si legge nel comunicato – ma ha posto anche tanti quesiti sul mistero del volo 828. Congratulazioni a Jeff Rake, ai produttori, al cast e a tutti quelli che hanno creato questa serie caratterizzata da personaggi convincenti e relazioni intricate”.

Manifest 2, la data di uscita

Ma quando uscirà la seconda stagione di Manifest? In realtà non c’è ancora una data di uscita ufficiale della serie tv. L’annuncio del rinnovo per una nuova stagione è arrivato lo scorso aprile. Molto probabilmente, dunque, non se ne parlerà prima del 2020.

Il regista Rake, del resto, ha detto di avere in mente per Manifest una storia lunga ben sei anni. Quindi saranno ancora molti i risvolti nella trama della fiction, che – ricordiamo – racconta la storia di un gruppo di passeggeri scomparsi misteriosamente a bordo del volo 828 e poi ricomparsi dopo cinque anni. In un mix di realtà e fantascienza, però, per loro il tempo non è mai trascorso, anche se qualcosa in loro è cambiato per sempre.

Manifest 2, le anticipazioni delle nuove puntate

Come si evolverà la storia di Manifest? La prima stagione (attenzione: spoiler!) si è conclusa con la tragica scoperta dei sopravvissuti: secondo i loro calcoli, moriranno il 2 giugno 2024, esattamente 5 anni e mezzo dopo il loro misterioso ritorno alla vita.

La scoperta è arrivata dopo la morte di Griffin, un misterioso uomo morto annegato esattamente 82 ore e 8 minuti dopo il suo ritorno dal fiume, dove era rimasto sepolto (per 82 ore e 8 minuti) in seguito a un incidente nel quale era caduto in acqua col suo furgone.

Da lì, i sopravvissuti hanno capito di avere lo stesso destino: sono scomparsi per cinque anni e mezzo, moriranno dopo cinque anni e mezzo dal loro “ritorno in vita”.

Nella nuova stagione, quindi, si scoprirà se davvero la nefasta profezia dei sopravvissuti è vera. E soprattutto chi sarà colpito dal proiettile partito durante la colluttazione tra Jared e Zeke, davanti a Michaela.

Confermati nel cast di Manifest 2 Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, e Parveen Kaur.

