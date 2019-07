“Ho visto il Gp insieme a Schumacher. Non si arrende”: le clamorose rivelazioni di Jean Todt

Jean Todt ha rilasciato nuovi dettagli sullo stato di salute di Michael Schumacher, a quasi sei anni dal tragico incidente sulle piste di Meribel in Svizzera.

L’ex manager della Ferrari e oggi presidente della Fia (Federazione Internazionale dell’Automobile) ha parlato a Radio Monte Carlo del campione tedesco e della lunga fase di riabilitazione a cui è sottoposto.

Michael Schumacher: carriera, record e curiosità sul più forte pilota di Formula 1 di tutti i tempi

“Sono sempre molto cauto quando faccio queste dichiarazioni, ma è vero: ho guardato con lui nella sua casa in Svizzera le gare di Formula 1. Michael non si arrende, continua a combattere ed è nelle migliori mani”, ha spiegato il 73enne francese.

L’ex amministratore delegato della Ferrari SpA e direttore generale della Scuderia Ferrari si è anche soffermato sul suo rapporto con il pilota di Formula 1 (7 volte campione del mondo): “Naturalmente la nostra amicizia non può essere uguale a come era prima dell’incidente dato che non c’è più la stessa comunicazione che avevamo prima. Ma Michael continua a lottare, e con lui la sua famiglia”.

Festival di Cannes 2019, la vita di Schumacher in un documentario con immagini inedite del campione di F1

Jean Todt Michael Schumacher