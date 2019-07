Illusione ottica, questa foto è in bianco e nero o a colori?

Illusione ottica, questa foto è diventata virale

Dopo The Dress, sui social impazza la fotografia in bianco e nero ma che noi vediamo a colori. L’illusione ottica è stata creata da Øyvind Kolås, uno sviluppatore di software digitali. L’esperimento visivo utilizza la tecnica Color Assimilation Grid Illusion: posizionando una griglia sulla di linee colorat, blu, rosse e arancioni su una foto in bianco e nero.

Illusione ottica, c’è un animale nascosto nell’immagine: ecco come vederlo

“Una griglia colorata sovrapposta a un’immagine in scala di grigi fa sì che le sezioni in bianco e nero vengano percepite come colorate”, spiega Kolås. L’illusione ottica, diventata in poche ore virale, induce il nostro cervello a vedere un’immagine in bianco e nero come fosse a colori.

Illusione ottica: le sfere sembrano colorate, ma in realtà sono tutte marroni. Ecco come vederle

Ma perché il nostro cervello ci fa vedere la foto a colori?

Secondo l’esperto Bart Anderson dell’Università di Sydney, noi percepiamo l’immagine come fosse a colori perché il nostro cervello comprime le informazioni visive quando guardiamo in maniera distratta un oggetto, e non lo esaminiamo da vicino prendendoci del tempo.

“Questa è una fotografia in bianco e nero”, ha commentato su Twitter Lionel Page, della University of Technology di Sydney. “Solo le linee hanno colore. E ciò che vedi è quello che il tuo cervello pensa che sia la realtà, date le informazioni imperfette che riceve”.