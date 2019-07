Il mantello di Harry Potter che rende invisibile diventa realtà

Per gli amanti di Harry Potter (e non solo) sapere che il mantello dell’invisibilità esiste davvero non può che essere una splendida notizia. Se vuoi sparire per un po’, nasconderti o rendere invisibile un oggetto ora potrai farlo.

Acquistabile online, il mantello del maghetto più celebre del pianeta è stato realizzato grazie alla collaborazione tra Wow!Stuff e Warner Bros. L’Invisibility Cloak è fatto di un sistema simile al green screen, sfrutta quindi la realtà aumentata. Per scomparire basterà indossarlo o poggiarlo sull’oggetto che si vuole nascondere rivolgendo il lato del mantello di colore verde verso l’esterno.

Dopodiché sarà sufficiente inquadrarlo con l’applicazione Wow!Stuff disponibile gratuitamente per iOS e Android e come per magia si diventa invisibili. Pronti per scattare una fotografia o per registrare un breve video.

Il mantello è lungo 140 centimetri e si può utilizzare dai 6 anni in su. Promette bene anche il prezzo, il mantello Invisibility Cloack Deluxe Edition costa circa 60 sterline, circa 67 euro. La consegna viene effettuata anche in Italia. E il sito per acquistarlo lo trovi qui.

