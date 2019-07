Harry e Meghan, quanti figli?

Il principe Harry ha dichiarato che non avrà più di due figli insieme alla moglie Meghan Markle. Il motivo per cui i Duchi di Sussex non daranno più di un fratellino o una sorellina al primogenito Archie Mountbatten è di natura ecologista.

Sul numero di settembre di “Vogue Uk“, il marito dell’ex attrice americana ha rilasciato una lunga intervista all’etologa inglese Jane Goodall, nota per il suo impegno a favore degli scimpanzé.

“Penso che anche grazie alle persone che ho incontrato e ai posti che ho avuto la fortuna di visitare – ha spiegato Harry – ho sempre amato la natura e ho sempre voluto preservarla anche prima di avere un figlio o di sperare di averne”.

Quando poi la scienziata inglese lo ha incalzato, lui ha risposto seccamente “non troppi…Due al massimo!” aggiungendo anche di guardare al nostro pianeta come a uno stagno “nel quale noi siamo le rane e l’acqua è già in ebollizione”.

E poi ha aggiunto: “Questo pianeta lo abbiamo in prestito. E di sicuro, da esseri intelligenti ed evoluti quali si suppone che siamo, dovremmo essere in grado di lasciare qualcosa di meglio alle generazioni future”.

Dunque un impegno ambientalista che allontana Harry da progetti di famiglia allargata come invece speravano gli appassionati della Royal Family. E anche ben diverso dal fratello maggiore William che invece ha avuto tre figli dalla moglie Kate Middleton: George (6 anni), Charlotte (4 anni), e Louis (1 anno).

