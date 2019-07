Gossip news: le ultime notizie di oggi 31 luglio 2019

Gossip, news, ultime notizie, rumors e tanto altro sui Vip italiani e stranieri, ma non solo. Di seguito tutte le notizie più interessanti e curiose di oggi, mercoledì 31 luglio 2019, in merito alla vita privata delle stelle della tv, del cinema, della musica e dei social.

Tante curiosità anche sui personaggi più controversi. Ecco le ultimissime notizie di oggi:

Meghan Markle in vacanza con la Regina per la prima volta: “La tensione è altissima”

L’ex attrice americana è pronta a partire alla volta del castello di Balmoral, la residenza estiva prediletta dalla Regina. Come ogni anno, la sovrana trascorrerà le sue vacanze in questo meraviglioso castello immerso nelle highlands scozzesi e inviterà i membri della Royal Family.

Tra queste Meghan Markle con cui ci sono state molte tensioni nell’ultimo periodo. Qui l’articolo completo.

Il test per lavorare nello staff della Regina Elisabetta

L’esperta che seleziona il personale della Royal Family ha spiegato come funziona l’esame per scegliere le persone migliori a servizio della Regina Elisabetta a Buckingham Palace.

“Uno dei test che mi piace fare per vedere se un candidato ha un potenziale occhio per i dettagli, è posizionare una mosca morta nel camino o sul tappeto”. Qui l’articolo completo per conoscere come superare il processo di selezione.

“Io e Meghan non avremo più di due figli”: Harry spiazza tutti ma il motivo è ammirevole

I Duchi di Sussex sono diventati da pochi mesi genitori del piccolo Archie ma hanno già fatto sapere che non avranno più di due figli. Il motivo? Salvaguardare l’ambiente, ecco perché: qui l’articolo completo.

