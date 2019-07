Fedez colpito da un virus intestinale mentre è in aereo

Fedez è stato colpito da un virus intestinale mentre era in volo verso la prossima meta delle sue vacanze estive con la moglie Chiara Ferragni e il figlio Leone. Lo ha fatto sapere lo stesso rapper, che in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha scherzato con auto-ironia sulla sua disavventura.

“Direzione Ibiza. Ho preso anche un virus intestinale, Olè”, ha scritto a corredo di una immagine che ritrae Chiara mentre sfoglia un libro con Leone a bordo dell’aereo privato della coppia.

Dopo aver passato alcuni giorni a Sicilia, precisamente a Noto, dove esattamente un anno fa si erano sposati, i Ferragnez sono ora diretti verso le Baleari per proseguire alla grande questa estate di relax insieme al loro primogenito Leone, che a settembre compirà 18 mesi.

In precedenza Chiara e Fedez erano stati in Giappone, dove lei ha lavorato ai preparativi per il prossimo talent show che condurrà con Heidi Klum e Naomi Campbell, e in Umbria, dove la coppia ha soggiornato in un costosissimo castello.

Ora per i Ferragnez la vacanza prosegue a Ibiza, anche se, con Leone al seguito, non ci sarà forse molto spazio per le famose discoteche dell’isola. Intanto, però, la vacanza è iniziata male per Fedez, alle prese con questo fastidioso virus intestinale.

