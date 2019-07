L’esilarante video in cui Stefano De Martino prende in giro le influencer, compresa Cecilia Rodriguez

Stefano De Martino prende in giro le influencer di Instagram, compresa sua cognata, Cecilia Rodriguez.

In un filmato divertente e esilarante condiviso dall’ex concorrente di Amici sul social, De Martino si comporta proprio come una vera star di Instagram, che sponsorizza i prodotti di moda o di make up, in genere regalati ai vip del social per fini pubblicitari.

Ma al posto di un famoso brand di moda, di un fondotinta o di un rossetto, De Martino fa pubblicità al.. dentifricio.

E i suoi follower impazziscono per la simpatia del video. “Sono in bagno, dove di solito mi preparo prima di uscire, e voglio svelare a voi, miei follower, i miei segreti di bellezza”, esordisce Stefano De Martino.

“Pariamo da una cosa per me fondamentale, il dentifricio. Non perché ne faccio il solito uso: io lo metto così prima di uscire”. E si spalma la pasta bianca sulle guance.

“Questo fa si che la mia pelle profumi”, conclude sorridendo Stefano De Martino.

E chiude in bellezza come una vera diva, condividendo un immagine in cui mette in bella mostra il dentifricio, con il codice (finto) per acquistarlo, proprio come fanno le vere influencer, da Chiara Ferragni alla cognata Cecilia Rodriguez.

“Codice sconto, Stefa 9”.

Il ballerino e conduttore televisivo è in vacanza con la fidanzata Belen Rodriguez e il figlio Santiago a Ibiza.

