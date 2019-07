DAZN 2019-2020, inizia una nuova stagione ricca di sport. Confermata Diletta Leotta, arrivano nuovi talent

Sta per partire una nuova stagione di sport su DAZN, la piattaforma in streaming che offre ai propri abbonati una ricca offerta di eventi live e on demand, tra cui tre partite in esclusiva di Serie A e tutta la Serie B. Dopo essersi fatti conoscere da tutti gli appassionati, il claim di questa nuova stagione di DAZN è Nuova stagione. Ancora più sport.

DAZN 2019-2020 | L’offerta sportiva

Oltre alle tre partite per ogni giornata di Serie A e tutti i match della Serie B, gli appassionati di calcio potranno seguire su DAZN alcune tra le migliori competizioni europee come La Liga spagnola, la Ligue 1, la FA Cup, l’EFL League Cup, Eredivisie e Championship, quelle sudamericane come Copa Libertadores e Copa Sudamericana, oltre ad altri campionati internazionali come la Major League Soccer (MLS), la J1 League giapponese e la Chinese Super League.

Non solo calcio. Ricca anche l’offerta extra calcistica che include gli sport americani come NFL e MLB, gli sport da combattimento come la boxe e le arti marziali miste (UFC e Bellator), i motori con World Rally Championship (WRC), IndyCar, NASCAR e DTM, le principali competizioni europee di rugby (PRO14, Champions Cup e Challenge Cup), la CEV Champions League di pallavolo e i darts.

Per tutti gli abbonati quest’anno c’è una grande novità. Dal 1 agosto, su DAZN saranno disponibili i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, che trasmettono alcuni tra i più grandi eventi sportivi al mondo, come Giro d’Italia, Tour de France, Vuelta di ciclismo, Australian Open, Roland Garros e US Open di tennis, Formula E, 24 Ore di Le Mans, campionato WTCR di motori, Serie A ed Eurolega di basket, le principali discipline invernali, oltre ai Giochi Olimpici.

DAZN 2019-2020 | La squadra

Confermati tutti i volti di punta della piattaforma di sport in streaming, con qualche gradita novità. Ci sarà Diletta Leotta, in diretta dagli stadi italiani per la conduzione dei pre e post partita dei principali match della Serie A TIM. A partire da settembre, inoltre, torna l’appuntamento con Linea Diletta. Diletta Leotta porterà le star dello sport a raccontare senza maschera il loro lato più “unconventional”, tra test inediti e domande che mai nessuno si è permesso di rivolgere loro.

Per le telecronache confermate le voci di Pierluigi Pardo, Massimo Callegari, Stefano Borghi, Ricky Buscaglia, Riccardo Mancini, Edoardo Testoni e Gabriele Giustiniani. Le novità della stagione si avranno tra gli opinionisti con tre nuovi ingressi: Dejan Stankovic, Federico Balzaretti e Massimo Gobbi.

Confermati tra i talent Mauro German Camoranesi, Francesco Guidolin, Roberto Cravero, Dario Marcolin, Simone Tiribocchi e Alessandro Budel. Completano la rosa gli interventi da bordocampo e le interviste ai protagonisti di Giulia Mizzoni, Davide Bernardi, Marco Russo, Tommaso Turci e Federica Zille.

DAZN 2019-2020 | L’offerta commerciale

Non cambia il prezzo per abbonarsi a DAZN: €9,99 al mese. Con la nuova stagione, inoltre, gli appassionati potranno contare su una nuova offerta, con la possibilità di un abbonamento annuale: una card prepagata da €99,99 valida per 12 mesi di visione. Grazie alla collaborazione con epay, l’offerta annuale sarà disponibile nei principali punti vendita della GDS (Unieuro, Mediaworld, Euronics, Mondadori Store) della GDO (Esselunga e Carrefour) e del canale diffusivo di bar e tabacchi Lottomatica e negozi locali, a cui si aggiunge il capillare network di oltre 40 mila punti vendita Sisalpay grazie all’accordo con Domec.

Insomma, una nuova stagione sta per cominciare. Il primo weekend di agosto riserverà già grandi appuntamenti agli appassionati di calcio. Uno su tutti il Community Shield tra Liverpool e Manchester City, in diretta domenica 4 agosto dalle 16:00 dallo Stadio di Wembley. Nel corso del fine settimana PSG e Rennes si giocheranno il Trophee des Champions (sabato 3 agosto alle 13:30) e prenderanno inoltre il via la Eredivisie (con Vitesse – Ajax e Twente – PSV) e il Championship inglese.