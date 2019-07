Battiti Live 2019, la scaletta con l’ordine di uscita dei cantanti stasera 31 luglio sul palco di Gallipoli | Italia 1

Torna l’appuntamento più caldo dell’estate: stiamo parlando di Battiti Live, la trasmissione che porta i n giro per il Sud Italia la grande musica più in voga in questo momento. Il concerto itinerante organizzato da Radio Norba giunge alla sua quarta tappa, quella di Gallipoli. L’evento è trasmesso stasera 31 luglio 2019 in differita in prima serata dalle 21.20 su Italia 1. Come sempre sul palco si alterneranno alcuni tra i più amati cantanti e artisti del momento. Ecco dunque le anticipazioni e la scaletta del concerto di stasera, quarta puntata di Battiti Live 2019.

A condurre il concerto itinerante organizzato da RadioNorba sono anche stasera Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

Le anticipazioni del concerto di Gallipoli di Battiti Live

Battiti Live 2019 scaletta | Cantanti

Tanti gli artisti che prendono parte a questa quarta puntata di Battiti Live 2019. La serata si apre con Emis Killa con il suo nuovo pezzo Tijuana; a seguire Vegas Jones con Puertosol e Malibu.

Tra i cantanti che ascolteremo stasera, citiamo Mondo Marcio con il singolo Angeli e Demoni; Baby K con la hit estiva Playa, Shade col nuovo brano La hit dell’estate.

I cantanti di stasera di Battiti Live

E ancora sul palco di Gallipoli di Battiti Live salgono Mamacita esplosiva crew hip hop, reggaeton, R&B; il vincitore dell’ultima edizione di Amici Alberto Urso che regalerà ai suoi fan due canzoni, Indispensabile e Ti lascio andare; gli Stadio, la storica band bolognese guidata da Gaetano Curreri, con Tu sei l’amore di cui hai bisogno.

Tra i cantanti di stasera al concerto di Gallipoli di Battiti Live anche grandi nomi della musica italiana d’autore come Gigi D’Alessio con il suo nuovo singolo Domani vedrai, Dolcenera con il nuovo brano Amaremare e Nek, che si esibirà sulle note di Alza la radio.

Confermata la “discoteca italiana” con i brani senza tempo della nostra canzone remixati dal dj Gabri Ponte. Inoltre ci sarà la web star di appena 16 anni Mariasole Pollio avrà il compito di porre agli artisti le domande rivolte direttamente dal pubblico in piazza.

Appuntamento stasera 31 luglio 2019 dalle 21.20 su Italia 1.

