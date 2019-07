Battiti Live 2019, i cantanti e gli ospiti di stasera, 31 luglio, sul palco di Gallipoli | Italia 1

La musica dell’estate fa rima con Battiti Live 2019. Stasera 31 luglio su Italia 1 torna il grande concerto organizzato da Radio Norba, che porta sul palco delle più grandi città del Sud i maggiori protagonisti della musica di oggi. Un’occasione per ascoltare i tormentoni estivi di quest’anno ma anche scoprire giovani talenti emergenti. Tanti i cantanti e gli ospiti del concerto di stasera trasmesso su Italia 1, registrato nelle scorse settimane a Gallipoli. Ecco tutte le anticipazioni e la scaletta.

Tutto quello che c’è da sapere su Battiti Live 2019

Battiti Live cantanti | Gli artisti e gli ospiti sul palco di Gallipoli stasera 31 luglio

Generi musicali e generazioni diverse sul palco di Gallipoli per il concerto di stasera trasmesso in differita da Italia 1 a partire dalle 21.20. Tra i cantanti che potremo ascoltare citiamo Emis Killa con il suo nuovo pezzo Tijuana; Vegas Jones in Puertosol e Malibu.

Le anticipazioni del concerto di Gallipoli di Battiti Live

Tra i cantanti più amati dai giovani, citiamo Mondo Marcio con il singolo Angeli e Demoni; Baby K con la hit estiva Playa, Shade col nuovo brano La hit dell’estate.

E ancora a Battiti Live stasera Mamacita esplosiva crew hip hop, reggaeton, R&B; il vincitore dell’ultima edizione di Amici Alberto Urso che si esibirà sui brani Indispensabile e Ti lascio andare; gli Stadio, la storica band di Gaetano Curreri con Tu sei l’amore di cui hai bisogno.

La scaletta del concerto di Gallipoli di stasera

Tra i cantanti di stasera al concerto di Gallipoli di Battiti Live anche Gigi D’Alessio con il suo nuovo singolo Domani vedrai. Altri fuoriclasse della musica italiana come Dolcenera con il nuovo brano Amaremare e Nek, che si esibirà sulle note di Alza la radio.

Tra i cantanti che stanno dominando le classifiche di questa estate anche Benji & Fede con il tormentone Dove e quando e Achille Lauro con 1969 e la celebre canzone sanremese Rolls Royce. Infine tra gli artisti che prendono parte al concerto di oggi 31 luglio 2019, in prima serata su Italia 1, il giovane Fred De Palma con D’estate non vale e Arianna con il singolo Bella vita, realizzato con Shaggy.

Come sempre poi spazio a Gabry Ponte con la sua “discoteca italiana”.

Come vedere Battiti Live 2019 in streaming