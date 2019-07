Battiti Live 2019, le anticipazioni del concerto di Gallipoli in onda stasera, 31 luglio, su Italia 1: i cantanti e la scaletta

Stasera, mercoledì 31 luglio 2019, torna su Italia 1 Battiti Live 2019, il concerto dell’estate giunto alla quarta e penultima tappa. Un’occasione per ascoltare dal palco di Gallipoli tutti i più grandi cantanti del panorama musicale attuale, con i tormentoni di questa stagione. Ma chi sono gli artisti e gli ospiti del concerto di Gallipoli di Battiti Live, in onda stasera 31 luglio 2019 su Italia 1 dalle 21.20? Ecco tutte le anticipazioni della quarta puntata.

Tutto quello che c’è da sapere su Battiti Live 2019

Battiti Live Gallipoli | Stasera 31 luglio 2019 la quarta puntata

Quarto appuntamento con Battiti Live 2019, il concerto più amato dell’estate organizzato da Radio Norba nelle più belle città del Sud Italia, e che Italia 1 propone in prima serata in differita. Stasera la carovana di Battiti si sposta a Gallipoli, la perla del Salento, per la quarta puntata.

Alla conduzione sono confermati Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, mentre la web star di appena 16 anni Mariasole Pollio avrà il compito di porre agli artisti le domande rivolte direttamente dal pubblico in piazza.

Tanti i cantanti e gli ospiti che si esibiscono nel concerto trasmesso stasera: gli artisti più in voga del momento trasmessi in alta rotazione dalle radio e che ci fanno ballare in queste calde serate d’estate con i loro tormentoni.

La scaletta del concerto di Gallipoli di stasera

In scaletta troviamo, ad aprire la serata, Emis Killa con la sua Tijuana. Nel corso della serata altri cantanti molto amati dai giovani come Baby K, Shade e Vegas Jones. E ancora, per dare spazio a tutti i generi, Mamacita – esplosiva crew hip hop, reggaeton, R&B e Mondo Marcio.

I cantanti di stasera di Battiti Live

A esibirsi sul palco di Gallipoli troviamo poi il vincitore dell’ultima edizione di Amici Alberto Urso con Indispensabile e Ti lascio andare, la storica band Stadio con Tu sei l’amore di cui hai bisogno, e artisti del calibro di Gigi D’Alessio, Dolcenera, Nek.

Infine a Battiti Live stasera anche Benji & Fede con il loro successo Dove e quando, Achille Lauro, Fred De Palma con la pop star latina Ana Mena e Arianna.

Confermato anche oggi l’appuntamento con il Dj Gabri Ponte e la sua “discoteca italiana”, un remix dei successi di ogni tempo tutto da ballare.

Battiti Live anticipazioni | Dove vedere il concerto in streaming

Oltre che in tv su Italia 1, il concerto di stasera, organizzato da RadioNorba, è disponibile anche in streaming. Per poterlo seguire basta connettervi su Mediaset Play, la piattaforma di streaming del Biscione, disponibile anche come app per smartphone e tablet.

La registrazione è completamente gratuita. Con Mediaset Play, potrete vedere la diretta streaming di tutti i canali Mediaset, compreso Italia 1. Appuntamento dunque stasera dalle 21.20 su Italia 1 e sulla piattaforma Mediaset Play per vedere Battiti Live 2019.

