Afghanistan, esplosione di una bomba al passaggio di un autobus: almeno 34 morti

Almeno 34 morti, tra cui donne e bambini, e 17 feriti: è il terribile bilancio dell’esplosione di una bomba avvenuto questa mattina in Afghanistan, precisamente sul ciglio della strada al passaggio di un autobus nella provincia occidentale di Farah.

La notizia della bomba contro il bus arriva due giorni dopo quella dell’attacco attacco armato a Kabul, contro l’ufficio del Green Trend, il movimento politico di Amrullah Saleh, ex ministro dell’Interno e candidato alla vicepresidenza in ticket con il presidente uscente Ashraf Ghani. L’attacco ha causato almeno 20 morti. Diverse persone armate sono rimaste asserragliate nell’edificio per sei ore prima di essere uccise dalle forze di sicurezza, ha spiegato Rahimi.