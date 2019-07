Addio fottuti musi verdi: trama, cast, trailer e streaming del film con i The Jackal

Stasera su Rai 4 è tempo di divertirsi: a partire dalle 21.20, infatti, sul canale 21 del vostro digitale terrestre va in onda il film Addio fottuti musi verdi, la prima pellicola realizzata dai The Jackal.

Il celebre collettivo satirico napoletano, composto da diversi membri tra registi, attori, scenografi, grafici e produttori, è diventato famoso grazie al web. Celeberrimi ormai i video satirici dei The Jackal, dalla web serie “Lost in Google” fino alla parodia “Gli effetti di Gomorra sulla gente”, visti e conosciuti in tutta Italia.

Addio fottuti musi verdi è dunque il loro lungometraggio d’esordio. Il tema è quello del precariato giovanile in Italia, affrontato però con il linguaggio e la comicità dissacranti tipici del collettivo satirico, con moltissime influenze provenienti dal cinema di fantascienza.

Ma vediamo insieme qualche dettaglio in più su trama, cast, trailer e dove vedere il film in tv e in streaming.

Addio fottuti musi verdi, la trama del film con i The Jackal

Partiamo dalla trama: il film racconta la storia del trentenne Ciro, un grafico che non riesce in alcun modo a trovare un lavoro stabile. Il ragazzo ospita spesso a casa gli amici Fabio e Matilda. Della seconda è segretamente infatuato, anche se non ha il coraggio di dichiararsi anche se lei sta per andare all’estero a cercare lavoro a sua volta.

Inoltre, Ciro è stanco della madre – che sta nell’appartamento di fronte al suo – che lo riempie di attenzioni e lo rifornisce di cibo affinché non dimagrisca troppo. Su consiglio dell’amico Fabio, Ciro carica il curriculum su un sito che promette di spedirlo nello spazio.

La notte successiva, Ciro riceve una visita inaspettata: quella di alcuni alieni, che lo rapiscono. Dopo la paura iniziale, però, il protagonista capisce che gli alieni hanno bisogno di un grafico e che la sua, piuttosto che un rapimento, è un’assunzione. Tuttavia, gli extraterrestri gli nascondono la seconda ragione della loro vicinanza al pianeta Terra.

Addio fottuti musi verdi, il cast completo

Come già anticipato, i grandi protagonisti del film Addio fottuti musi verdi sono i The Jackal. Ma nel cast del film compaiono anche molti altri attori, alcuni dei quali molto famosi.

Ecco l’elenco completo degli attori del film Addio fottuti musi verdi, con accanto il nome del personaggio da loro interpretato:

Ciro Priello: Ciro

Fabio Balsamo: Fabio

Beatrice Arnera: Matilda

Roberto Zibetti: Brandon

Simone Ruzzo: Tenente Ruzzo

Fortunato Cerlino: Pietro Felacone

Salvatore Esposito: Genny Felacone

Rosalia Porcaro: Mamma di Ciro

Gigi D’Alessio: se stesso

Haruhiko Yamanouchi: Chang

Addio fottuti musi verdi, il trailer ufficiale

Di seguito, il trailer ufficiale del film con i The Jackal:

Addio fottuti musi verdi, dove vedere il film in tv e in streaming

Il film dei The Jackal va in onda in tv stasera, mercoledì 31 luglio 2019, su Rai 4 a partire dalle 21.20. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul canale 21 del vostro digitale terrestre.

Se non sarete in casa al momento della messa in onda, invece, potete sempre vedere il film in streaming. Per farlo, vi basta andare su Rai Play, l’app (o il sito) di streaming di viale Mazzini, che permette di vedere su pc, smartphone e tablet i canali Rai, compreso Rai 4.