La ex corteggiatrice di Uomini e Donne Valentina Pivati è finita nella bufera per aver chiesto a un ristorante una cena gratis. La star del programma di Maria De Filippi è stata prima umiliata dal locale in cui pretendeva di mangiare senza pagare e poi è stata bastonata dai follower sui social che non hanno affatto apprezzato la richiesta.

È stato infatti il ristorante stesso, il Principe Granatelli di Mazara del Vallo (TP), a pubblicare il messaggio della influencer che aveva proposto una sponsorizzazione al posto di una cena di pesce gratis.

“Ad agosto sarò in Sicilia e mi chiedevo se vi interesserebbe, in cambio di pubblicità, ospitare me ed il mio compagno per una cena. In attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti. Valentina”, aveva scritto Valentina Pivati al ristorante presentandosi come influencer.

“Sono cresciuta sulla piattaforma social, in particolare su Instagram”, aveva chiarito la ex corteggiatrice di Uomini e Donne scelta dal tronista Mariano Catanzaro.

Ma il proprietario del ristorante ha pensato bene di condividere lo screenshot del messaggio con tanto di commento ironico: “Il nuovo modo per farsi le vacanze a sbafu”.

Il post è stato però poi rimosso dalla pagina del Principe Granatelli, per via delle polemiche suscitate, e con l’ammissione che “sul precedente post la situazione è un po’ sfuggita di mano”.

Tuttavia, nel frattempo, lo screenshot era già diventato virale sfortunatamente per Valentina Pivati. A seguire non sono mancate quindi le precisazioni del ristorante: “Non basta essere un ‘influencer’ ed avere 100,000 followers su Instagram ma è più importante decidere assieme come poter collaborare in maniera virtuosa”.

Il ristorante si è poi scusato per il modo in cui ha affrontato la richiesta: “Ci scusiamo se in qualche modo abbiamo urtato la sensibilità di qualcuno e non escludiamo in futuro di lavorare con blogger ed influencer che condividono i nostri stessi principi morali”.

“Chiara resta la numero 1 però seguite anche me perché sono imperfetta”: Valentina Ferragni si confessa