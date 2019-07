Temptation Island riassunto, sesta puntata: ecco che cosa è successo ieri sera, 29 luglio 2019 | Falò

Giunge al termine il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2019, il docu-reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Nella puntata di ieri sera, infatti, abbiamo assistito a ben tre falò di confronto definitivi, per le tre coppie ancora rimaste in gara.

Dopo tre settimane divisi in due villaggi in compagnia di ben 26 tentatori e tentatrici single, per i fidanzati e le fidanzate è arrivato il momento di tirare le somme: decidere cioè se continuare insieme anche dopo la fine del programma o dirsi addio definitivamente.

Per tutti i fan di Temptation Island 2019 però le emozioni non finiscono qui: oggi 30 luglio ci sarà una puntata speciale, sempre in prima serata su Canale 5, per vedere cosa è successo alle coppie a un mese dalla fine delle registrazioni.

Ecco intanto il riassunto della puntata di ieri sera 29 luglio 2019.

Temptation Island riassunto | Il falò di Ilaria e Massimo

La puntata di ieri si apre con il falò di confronto tra Massimo e Ilaria. Tra i due la tensione è evidente dopo che la ragazza si è avvicinata al bel single Javier. Dal canto suo Massimo ha affrontato il suo weekend da sogno con la single Elena.

La fidanzata, che non è voluta partire con Javier, accusa il suo uomo: “Tu non mi stai dicendo la verità. Io c’ho le corna, sono arrivato al punto di dirlo”. Massimo, confermando il suo amore, ribatte: “Io prima di passare quella linea di non ritorno, dovevo venire qui a parlare con te. Perché ti ho sempre portato rispetto dal primo all’ultimo giorno”.

Arriva il momento di prendere una decisione definitiva, come ricorda Filippo Bisciglia. Il ragazzo romano conferma di voler uscire con Ilaria, che però non è della stessa opinione: “Io mi sono resa conto che sto bene anche da sola. Non mi sono innamorata di Javier. E non mi sono disinnamorata di te in 20 giorni. Io mi sono innamorata di me”. I due dunque escono dal programma separati.

Temptation Island riassunto | Il falò di Nicola e Sabrina

Passiamo alla seconda coppia rimasta a Temptation Island 2019: Nicola e Sabrina. Lei era pronta per il weekend da sogno con il single Giulio, in realtà è stata di fatto “friendzonata” dal tentatore. È andata meglio a Nicola, che ha concluso i l fine settimana in camera d’albergo con la single Maddalena.

Arriva anche per loro il falò definitivo. La fidanzata spiega: “Il nostro è stato amore vero. Ma qui ho staccato la spina e ho voluto star bene. Come Maddalena ti ha fatto stare bene per delle cose, Giulio ha fatto stare bene a me. Non rinnego nulla di quello che ho fatto, qui ho avuto le attenzioni che non mi hai dato”.

Nicola replica: “Ti posso dire che ho dei sentimenti per Maddalena, ho trovato una persona che è riuscita a capirmi, che è riuscita a esporsi per me. Ho trovato una persona forte, che mi ha tirato fuori delle cose”.

Insomma l’esito di questo confronto era scontato, con Nicola che dopo il falò chiede di rivedere Maddalena. Sabrina aveva chiesto di voler uscire insieme dalla trasmissione, ma lui non si è detto d’accordo e i due hanno lasciato Temptation Island 2019 separati.

Temptation Island riassunto | Il falò di Vittorio e Katia

L’ultimo falò è quello tra Katia Fanelli e Vittorio Collina. Le parole del fidanzato sono chiarissime: “Non sono più innamorato di una Katia così. Io mi sono sentito prendere per il culo e per questo voglio tornare da solo. Io non sono un coglione e non mi faccio prendere per il culo”.

Lei prova a replicare: “Volevo chiederti scusa per tutto, certe cose non le dicevo per offenderti e sai quanto vali per me e quanto tengo a te. Veramente ti ho sempre rispettato dall’inizio alla fine di questo programma, ma giuro che non sono andata oltre”.

Anche loro dunque decidono di uscire separati. Dopo il falò Vittorio vuole incontrare la single Vanessa chiedendole di vedersi fuori dal programma.