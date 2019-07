Temptation Island 2019 un mese dopo, stasera 30 luglio lo speciale con le coppie dopo la fine del reality: le anticipazioni

Stasera martedì 30 luglio 2019 va in onda in prima serata su Canale 5 dalle 21.25 l’ultimo appuntamento con Temptation Island 2019, il popolare docu-reality di Canale 5 che giunge così alla conclusione. Dopo aver registrato ascolti record, il programma condotto da Filippo Bisciglia torna con uno speciale intitolato Un mese dopo, vedremo infatti come è cambiata la vita delle coppie a un mese dalla fine delle registrazione, per capire se hanno confermato le decisioni prese nel corso dei falò di confronto finali.

Ecco tutte le anticipazioni dello speciale Temptation Island 2019 un mese dopo, stasera 30 luglio su Canale 5.

Temptation Island 2019 un mese dopo | Anticipazioni 30 luglio

Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2019 giunge a conclusione. Le sei coppie che hanno preso parte a questa sesta edizione, dopo i 21 giorni trascorsi separati nel resort in Sardegna, hanno dovuto prendere una decisione definitiva nel corso dei falò di confronto: uscire insieme dalla trasmissione o dirsi definitivamente addio.

Mai come quest’anno, c’è stata una “moria” di coppie: ben cinque su sei infatti hanno deciso di separarsi, dopo essersi avvicinati a uno dei tentatori o delle tentatrici che costituiscono il format. In particolare, soltanto la coppia formata da David Scarantino e Cristina Incorvaia ha deciso di restare insieme, mentre le altre cinque hanno preferito prendere strade diverse.

Cosa sarà successo un mese dopo quelle scelte? Avranno cambiato idea? Nello speciale di stasera 30 luglio 2019 Filippo Bisciglia intervista tutti i protagonisti per capire quali novità ci sono. La situazione sarà quella decisa nei falò di confronto definitivi? Ecco tutti gli spoiler per le sei coppie.

Temptation Island 2019 un mese dopo | Le coppie

Lo scopriremo stasera 30 luglio in prima serata su Canale 5 dalle 21.20 con l’ultima puntata di Temptation Island 2019. La prima coppia a scoppiare è stata quella composta da Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone.

Secondo i rumors, la coppia non ha cambiato idea ed è ancora separata. Jessica Battistello e Andrea Filomena sono stati tra i concorrenti più seguiti dai fan del programma. I due avevano deciso di partecipare a Temptation dopo un matrimonio annullato, che si sarebbe dovuto tenere proprio durante la messa in onda della trasmissione.

Anche loro, secondo le indiscrezioni, a un mese dalla fine delle registrazioni non hanno cambiato idea e non stanno più insieme. Inoltre non sarebbe neppure sbocciata una relazione tra Jessica e il single Alessandro.

David Scarantino e Cristina Incorvaia sono gli unici ad essere usciti insieme dalla sesta edizione di Temptation Island. Eppure, secondo le anticipazioni che circolano sul web, i due non starebbero più insieme.

Veniamo a Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Lui nel falò di confronto definivo sarebbe voluto uscire con la sua fidanzata, ma lei si è mostrata risoluta e ha preferito andare via da sola perché non si fida più del ragazzo.

Secondo le indiscrezioni, a un mese dalla fine del reality, i due sarebbero tornati sui loro passi e avrebbero ripreso la loro relazione. Passiamo a Sabrina Martinengo e Nicola Tedde: lui ha detto di non riuscire più a stare con la ragazza, preferendo così troncare la loro relazione. Secondo i rumors e alcune foto apparse sul web, i due sarebbero tornati insieme.

Infine Katia Fanelli e Vittorio Collina. La fotonica ragazza ha inizialmente conquistato tutti con il suo essere estroversa, salvo poi mostrarsi gelosa del proprio fidanzato. Alla fine però anche loro hanno deciso di separarsi. Un mese dopo i due avrebbero confermato la loro scelta, tornando single.

Per avere le conferme definitive occorre attendere l’appuntamento di stasera 30 luglio 2019 con lo speciale Temptation Island un mese dopo.

