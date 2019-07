Rimini, ragazzo si butta dalla ruota panoramica: morto sul colpo

Suicidio ruota panoramica Rimini: un uomo si è buttato ed è morto su colpo

A Rimini, un ragazzo si è buttato dalla ruota panoramica ed è morto sul colpo. La tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte di oggi, 30, luglio, e ancora non sono note le generalità della vittima.

Stando alle prime ricostruzioni, il giovane ha aspettato di raggiungere il punto più alto, a quota 55 metri, per poi arrampicarsi fuori dalla cabina numero 15 e gettarsi di sotto a quanto pare anche senza scarpe e vestiti.

Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi, avvisati dai testimoni oculari, ma ormai non c’era più nulla da fare: il volo da oltre 50 metri si è rivelato fatale così come forse previsto dal ragazzo stesso che probabilmente cercava la morte.

Una drammatica scena a cui hanno assistito famiglie con bambini che in quel momento si trovavano in piazzale Boscovich dove si trova la ruota panoramica. Al momento non si conoscono le generalità dell’autore del gesto estremo e la polizia sta cercando di fare chiarezza per capire i motivi del suicidio del ragazzo.

Subito dopo la tragedia la ruota è stata evacuata e bloccata in attesa dei controlli della Polizia e della Scientifica. Sul posto sono anche accorsi i familiari della vittima che, sotto choc, hanno anche dovuto occuparsi dello straziante riconoscimento.

