Stasera in tv 30 luglio 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 30 luglio 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 30 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 30 luglio 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Telegiornale

20:35 – Techetechetè

21:25 – La mia bella famiglia italiana

Questa sera su Rai 1 un film drammatico del 2014 che vede come protagonista Alessandro Preziosi, La mia bella famiglia italiana.

Trama: Dopo due decenni che ha lasciato la Puglia in seguito a un incidente dalle cause sconosciute, Paolo è costretto a rientrare dalla Germania per le gravi condizioni di salute della madre. Accompagnato dalla moglie Martina, con cui è in crisi, Paolo scopre però che la malattia della madre era solo una scusa escogitata dal fratello minore Totò per farlo tornare a casa ed essere d’aiuto alla difficile situazione economica della famiglia. Riprendendo a poco a poco contatto con la sua terra natale, Paolo riscoprirà i legami familiari e conoscerà Gina, una ragazza che nasconde un segreto legato a lui.

Il cast completo di La mia bella famiglia italiana

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Hawaii Five – O

Su Rai 2 questa sera torna Squadra Speciale Cobra 11 con due nuovi episodi, L’eroe della strada e Senza scampo.

Trama: Semir e Paul s’imbattono per caso in Charles, un senzatetto che salva la vita a Lilly e che, per questo, viene accolto a casa di Semir e Andrea.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – The Most Beautiful Day – Il giorno più bello

Questa sera su Rai 3 una commedia tedesca con Matthias Schweighofer e Florian David Fitz, The Most Beautiful Day – Il giorno più bello.

Trama: Andi, ambizioso e bizzarro pianista 33enne, e Benno, spensierato scansafatiche 36enne, hanno una sola cosa in comune: a entrambi è stata diagnosticata una malattia terminale.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Quelli della luna

Su Rete 4 questa sera torna Quelli della luna, con Giampiero Mughini che racconta la vita e la carriera dei fuoriclasse dello sport, ma anche di figure meno conosciute e spesso protagoniste di storie più interessanti di quelle dei grandi campioni.

Le anticipazioni della puntata di stasera

STASERA IN TV 30 LUGLIO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Temptation Island

Su Canale 5 stasera va in onda l’ultima puntata di Temptation Island, il docu-reality che vede alcune coppie di fidanzati mettere alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline.

Temptation Island, cosa succederà stasera nell’ultima puntata?

GUIDA TV 30 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Chicago Fire

Su Italia 1 questa sera vanno in onda due nuove puntate di Chicago Fire, L’apparenza inganna e Nuove opportunità.

Trama: Dopo aver appreso notizie sconvolgenti, Dawson chiede aiuto a Severide per trovare una soluzione. Casey e Dawson litigano per problemi di comunicazione mentre Brett e Kidd sono in competizione per conquistare il cuore di Zach, un ufficiale di Hazmat.

PROGRAMMI TV 30 LUGLIO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

23:30 – Propaganda Doc

Questa sera in prima serata su La 7 torna In Onda, il talk show di approfondimento su temi di attualità condotto da Luca Telese e David Parenzo.

PROGRAMMI TV 30 LUGLIO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Ip Man

Stasera su Tv 8 IpMan, un film d’azione per la regia di Wilson Yip.

Trama: Maestro di arti marziali chiamato Yip Man decide di combattere il generale giapponese Miura che ha invaso la sua città con l’intenzione di sottomette i cinesi.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Lo schiaccianoci e i quattro regni

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma Lo schiaccianoci e i quattro regni, film fantastico con Mackenzie Foy.

Trama: Come ogni vigilia di Natale, la famiglia Stahlbaum si riunisce nel grande salone di casa Drosselmeyer per fare festa. Ma è una vigilia triste per Clara e i suoi fratelli, perchè la loro mamma, Marie, è morta da poco. Prima di avviarsi alla serata, il padre consegna i regali che la moglie ha lasciato loro: è così che Clara riceve in dono uno strano scrigno, chiuso a chiave. Ed è cercando la chiave, rubata da un topo, che si ritroverà in un paese magico e, con l’aiuto dello Schiaccianoci Phillip, dovrà combattere per riportare l’armonia tra i quattro regni che lo compongono.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 30 LUGLIO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Un sogno in affitto Su Sky Uno questa sera torna Paola Marella con il suo Un sogno in affitto: accompagnata da un ospite, la mediatrice immobiliare entra in 3 case di lusso. Oltre a scoprire il territorio, a fine puntata verrà svelata la casa preferita dai protagonisti.