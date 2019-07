Quelli della luna: le anticipazioni, i personaggi e gli ospiti della terza puntata di stasera 30 luglio su Rete 4

Torna stasera, martedì 30 luglio 2019, su Rete 4 il programma sportivo condotto da Giampiero Mughini: Quelli della luna. Giunta alla terza puntata, la trasmissione analizza le storie dei grandi personaggi dello sport mondiale, ripercorrendone le gesta e le curiosità. Ecco tutte le anticipazioni sugli ospiti e i personaggi della puntata di stasera.

Quelli della Luna, tutto sul nuovo programma di Rete 4 con Giampiero Mughini

Il nome del programma non è casuale, visto che si ispira al 50esimo anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna. Un pretesto per parlare di sport in maniera originale, con interviste e immagini inedite. Per Giampiero Mughini, storico opinionista di varie trasmissioni Mediaset, si tratta della prima esperienza da conduttore.

Quelli della luna terza puntata | Le anticipazioni di stasera

Come sempre, anche nella terza puntata di oggi, Giampiero Mughini accompagna il pubblico nel racconto dei personaggi dello sport sia più popolari sia quelli più di nicchia. Tra i protagonisti di oggi tre mostri sacri: Diego Maradona, Ayrton Senna e Roger Federer.

L’appuntamento con Quelli della luna è per oggi 30 luglio 2019 su Rete 4 a partire dalle 21.25.

Come in ogni puntata, anche stasera il racconto di questi miti dello sport è suddiviso in quattro categorie: i Lunari, autori di imprese extraterrestri; i Lunatici, che hanno alternato successi a insuccessi; le Lune Piene, sempre protagonisti nello sport e nella vita; le Lune Nere, cioè personaggi che si sono rovinati la carriera.

Nella puntata di stasera di Quelli della luna si parla anche di altri grandi campioni come Lionel Messi, Zinedine Zidane, Gianluigi Buffon, Ruud Gullit, Adriano e Ben Johnson. Personaggi che hanno segnato lo sport recente, da Messi, considerato uno dei calciatori più forti di sempre, passando per l’ex campione del Milan, il portiere della Juventus Buffon e l’allenatore ed ex calciatore Zidane.

In più nella terza puntata di stasera ci sarà ospite Nino La Rocca conosciuto anche come il Mohamed Alì italiano, una vera icona del pugilato italiano anni Ottanta.

Lo scontro tra Sgarbi e Mughini in tv