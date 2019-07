Previsioni meteo di oggi, 30 luglio 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 30 luglio 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 30 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi martedì 30 luglio 2019 | NORD

Nella giornata di oggi al Nord si attendono nuvole compatte nelle zone alpine, prealpine e appenniniche. Ci saranno anche deboli rovesci o temporali, soprattutto tra la mattina e il primo pomeriggio, con particolare intensità sui rilievi del Triveneto. Nel resto del Nord Italia invece ci sarà bel tempo, con velature serali sulla Liguria.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro invece nella giornata di martedì 30 luglio 2019 si attende cielo sereno o poco nuvoloso, con qualche annuvolamento, nelle ore centrali della giornata, su Marche meridionali, Basso Lazio e appennini abruzzesi. Nelle stesse zone potrebbero verificarsi brevi temporali, seppur di debole intensità. Schiarite generali a sera. Bel tempo in Sardegna.

SUD E SICILIA

Al Sud invece ci saranno nuvole consistenti in Campania, Basilicata e Calabria tirrenica. In queste zone sono attesi locali rovesci con occasionali temporali, che nel corso del pomeriggio si ridurranno fino a lasciare cielo sereno a sera. Nel resto del Sud e in Sicilia invece ci sarà bel tempo, con cieli sereni e temperature nella media stagionale.

Previsioni meteo oggi martedì 30 luglio 2019 | TEMPERATURE

Le temperature minime saranno in lieve flessione su Liguria, Toscana settentrionale, Salento e Sardegna occidentale. In aumento su Valle d’Aosta, Piemonte, pianura padana, bassa Toscana, Lazio, Campania, rilievi abruzzesi e molisani, Basilicata e Calabria ioniche e Sicilia. Stazionarie altrove.

Le massime invece saranno in leggero aumento sulle Alpi, in Veneto, in Emilia-Romagna e sulle regioni del Centro-Sud. Senza grossi cambiamenti sul resto del nostro paese.

VENTI

Venti generalmente deboli in tutta Italia, variabili al Nord al Centro-Sud.

Previsioni meteo oggi martedì 30 luglio 2019 | MARI

Da mosso a molto mosso il mare di Sardegna, come anche lo ionio. Poco mosso, invece, l’Adriatico. Mossi tutti gli altri mari.