La strana abitudine del tenore Placido Domingo. Ecco a che ora si sveglia

Placido Domingo e la sveglia

Signore e signori, addio sveglia. Al mattino presto, a quanto pare, non piace a nessuno svegliarsi. Nemmeno al grande Placido Domingo, uno dei tenori e direttori d’orchestra più apprezzati al mondo.

Infatti, secondo le ultimissime notizie, il tenore andrebbe a dormire alle tre di notte svegliandosi intorno a mezzogiorno. Comunque si tratterebbe di un’abitudine, ormai, consolidata da tempo. Per lui il mattino ha l’amaro in bocca. Un bioritmo abbastanza singolare. Che, forse, potrebbe essere un valore aggiunto alla sua genialità. Secondo una classifica molto particolare, Domingo si è guadagnato il posto numero 58 nella “hit parade” dei geni viventi.

Adesso che iniziano ad essere conosciuti alcuni retroscena della sua vita, chissà quanti fan lo imiteranno. Svegliandosi alle 12. In pieno giorno e in barba ai rintocchi degli orologi e delle sveglie. Placido, oltre ad essere tenore, violinista e direttore d’orchestra, è appassionato si musica latinoamericana. Pochi lo sanno. Nella sua vita ha collezionato un successo dietro l’altro. Del resto è “figlio d’arte”. Come dire: buon sangue non mente!

