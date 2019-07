“Come zucchero a velo, nuvole di bel tempo spolverano di bianco le terre della mia infanzia“, sono le parole che l’astronauta Luca Parmitano diffonde su Twitter dal suo account Astroluca insieme alle foto di quello che vede dallo spazio a pochi giorni dall’inizio della missione “Beyond”: la sua terra, la Sicilia.

Nato a Paternò, in provincia di Catania, nel 1976, Parmitano ha dedicato le prime immagini dallo spazio, dove trascorrerà i prossimi 200 giorni a bordo della stazione spaziale internazionale (Iss), alla sua regione.

“Lo zucchero a velo dei cannoli, Luca”, scrive qualche siciliano entusiasta a commento della nuova foto della Sicilia condivisa da Parmitano dallo spazio.

E ancora: “Che bella si vede anche casa mia compare”, scrive qualcuno.

“Grazie, sei un vanto per la nostra martoriata isola”, commenta ancora un altro utente.

L’astronauta ha fatto un bel regalo ai suoi conterranei e a tutti gli amanti della regione insulare.

Un’altra delle immagine diffuse dall’account Twitter Astroluca è la fotografia di quella che appare come la superficie della Terra.

“Ho visto artisti disegnare con la sabbia, ma nessuno può superare la maestria della natura“, aggiunge Parmitano sul social.

Nella seconda parte della missione “Beyond”, Parmitano diventerà il comandante della Iss, e sarà il primo italiano a ricoprire questo ruolo.

“Il mio ruolo, da fine settembre, sarà di coordinare e facilitare il più possibile l’intenso lavoro a bordo”, aveva spiegato Parmitano all’inizio della missione.

Durante la conferenza stampa organizzata dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) lunedì 29 luglio, in collegamento con il Museo della Scienza e della Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano, Luca Parmitano ha denunciato le condizioni in cui ha ritrovato il pianeta Terra dopo la sua ultima missione nello spazio.

“Lo spazio è il luogo ideale per lanciare l’allarme sugli effetti del riscaldamento globale sulla Terra”, ha detto durante la conferenza.

“Negli ultimi sei anni ho visto deserti avanzare e ghiacci sciogliersi, spero che le nostre parole possano allarmare davvero verso il nemico numero uno di oggi”.

“I dati dell’Esa ci dicono molto sul riscaldamento globale e da qui l’osservazione umana potrà raccontarlo ulteriormente, per fare sì che chi ha in mano le redini possa fare tutto il possibile, se non per invertire questo trend, per rallentarlo e fermarlo”, ha concluso Parmitano.

